Julius Bear: la ville la plus chère du monde est en Asie. Milan se démarque en Italie

17 janvier 2020, par Alessandra Caparello

La ville la plus chère du monde? On le trouve en Asie. Pour dire le premier Rapport mondial sur la richesse et le mode de vie par Julius Baer qui analyse les tendances qui sous-tendent les modes de consommation de luxe dans le monde.

Les villes les plus chères du monde

Selon le rapport du Banque suisse il s’avère que l’Asie est la région la plus chère et abrite les trois villes les plus chères du monde (Hong Kong, Shanghai et Tokyo) mais aussi le moins cher (Mumbai à la 28e place). L’Amérique occupe la deuxième place au classement général, New York (4e mondial), tandis que Vancouver revendique l’emplacement le plus pratique de la ville au Canada (21e).

la Villes européennes offrir le meilleur rapport qualité-prix, dirigé par Londres (7e), tandis que les villes les plus luxueuses du vieux continent sont Barcelone (24 °) e Francfort (26 °).

En Italie, le plus cher est Milan

En regardant l’Italie c’est Milan la ville qui possède la primauté des plus chères du Belpaese. Dans la capitale lombarde, les prix des propriété ils sont restés stables ces dernières années, alors qu’ils ont augmenté dans les zones proches des boutiques de luxe telles que Porta Romana, Piazza Castello, Magenta, Pagano, Brera.

Ce qui ressort généralement du rapport de Julius Bear, c’est que la demande mondiale de luxe continue de croître régulièrement au fil du temps. Dans le même temps, avec l’évolution du monde des affaires et la société plaidant pour un avenir plus durable, les gouvernements, les régulateurs et les banques centrales commencent à s’attaquer au problème de la développement durable.

Les consommateurs des pays moins développés d’Asie et d’Amérique latine sont prêts à payer plus pour les produits des entreprises responsables, à la fois parce qu’ils subissent directement les effets négatifs d’une croissance économique rapide et parce que la confiance dans les marques locales n’est pas élevée .

Au contraire, les consommateurs européens et nord-américains sont moins enclins à payer pour des produits d’origine plus éthique et ceci en raison de réglementations environnementales strictes et du scepticisme grandes entreprises.

Si vous souhaitez des mises à jour sur le mode de vie, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: