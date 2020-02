Jusqu’à 160 emplois à risque alors que Ted Baker annonce une réorganisation

Ted Baker a émis une série d’avertissements sur les bénéfices au cours de la dernière année

// Ted Baker met environ 160 rôles en danger après avoir annoncé de nouveaux plans de réduction des coûts

// La PDG par intérim, Rachel Osborne, a appelé à une série d’examens pour livrer le programme de transformation

Ted Baker aurait révélé qu’entre 100 et 160 emplois sont menacés de licenciement car cela secoue l’entreprise après une «année difficile».

Après un examen, le détaillant de mode assiégé a déclaré qu’il prévoyait de réduire les coûts de ses fonctions de bureau, ce qui entraînerait la perte de leur emploi.

Selon divers rapports, il y aurait probablement au moins 102 licenciements au siège, et 58 autres postes – actuellement vacants – devraient être supprimés.

“L’un des principaux domaines d’intérêt pour la direction après la revue des coûts est de réduire notre base de coûts de bureau, en particulier en simplifiant et en déclassant la structure organisationnelle du groupe”, a déclaré Ted Baker.

«Plus tôt ce mois-ci, le comité exécutif a été restructuré, le nombre de membres étant passé de 13 à 9.

«Le groupe a annoncé aujourd’hui des propositions de réorganisation des fonctions clés du siège social et des activités commerciales afin de les aligner sur la nouvelle structure de gestion simplifiée.»

Ted Baker prévoit de réduire ses coûts de 5 millions de livres sterling au cours de l’exercice en cours et de 7 millions de livres sterling sur une base annualisée.

Ces économies entraîneront une charge de restructuration de 2,7 millions de livres sterling qui sera prélevée au cours de l’année en cours.

“2019 a été une année très difficile pour Ted Baker, mais je suis confiante quant aux perspectives de croissance future du groupe”, a déclaré Rachel Osborne, directrice générale par intérim de Ted Baker.

«Les priorités stratégiques que nous annonçons aujourd’hui revitaliseront la marque Ted Baker et amélioreront notre proposition client, garantissant le succès à long terme de l’entreprise.

«Nous reconnaissons que pour soutenir ces priorités, nous devons devenir plus efficaces, simplifier notre structure et réduire notre base de coûts à des niveaux plus durables pour l’avenir.

«Les changements que nous annonçons aujourd’hui sont difficiles car les collègues de l’entreprise ont travaillé dur pendant une période difficile pour Ted Baker.

«Je tiens à les remercier tous pour leur engagement et leur passion pour l’entreprise.

“Le conseil d’administration et moi-même pensons que nous ne réaliserons le potentiel à long terme de Ted qu’en transformant le fonctionnement de l’entreprise et les actions que nous annonçons aujourd’hui sont des étapes importantes de cette transformation.”

Osborne a appelé à une nouvelle série d’examens visant à livrer un programme de transformation à temps pour les résultats annuels de Ted Baker en mai.

Ted Baker a émis une série d’avertissements sur les bénéfices au cours de la dernière année, car il souffre des échanges difficiles dans la rue principale.

Mardi, le détaillant aurait été en pourparlers pour décharger son siège de Londres au régime de retraite de British Airways dans le but de lever des fonds après avoir été secoué par une crise comptable.

Selon Sky News, le détaillant est sur le point de conclure un accord avec le régime de retraite de BA pour vendre une grosse participation dans son Ugly Brown Building au nord de Londres.

Les parts dans le détaillant ont diminué depuis qu’il est apparu en janvier que Ted Baker avait surévalué son stock de 58 millions de livres sterling – beaucoup plus que l’estimation initiale de 25 millions de livres sterling révélée pour la première fois quelques semaines avant Noël.

Si la vente de son siège social est couronnée de succès, Ted Baker peut s’attendre à lever des dizaines de millions de livres pour consolider son bilan.

Le trou noir de 58 millions de livres suit une année difficile pour le détaillant, qui comprenait un scandale de harcèlement sexuel impliquant le fondateur Ray Kelvin et la démission du directeur général Lindsay Page et du président David Bernstein.

Page n’avait été directeur général que pendant neuf mois, après avoir succédé à Kelvin, qui avait démissionné plus tôt dans l’année au milieu du scandale de harcèlement à la suite d’allégations du personnel.

