Justin Sun annonce la plateforme de prêt de Djen

Justin Sun continue de faire la une des journaux, même en pleine crise de coronavirus. Eh bien, peu de temps après avoir été sur toutes les lèvres en raison du coup d’État qu’il a donné à la Steem Blockchain. Sun annonce aujourd’hui le lancement de la plateforme de prêt Djen dans notre Tweet.

“Quelque chose de nouveau #DJEN #TRON #TRX # $ TRX”

Naissance de la plateforme de prêt Djen

Justin Sun semble avoir l’intention de continuer à étendre son empire, devenant sans aucun doute l’un des entrepreneurs Blockchain les plus importants, s’il n’est pas encore le plus important. Et cette fois, il le fait en annonçant le lancement de la plateforme de prêt Djen. Qui est basé, comment pourrait-il en être autrement, sur les jetons de Tron.

Djen aurait une opération très similaire à celle de MakerDAO, ce qui a généré une controverse au sein de la communauté cryptographique. Venez à Djen un plagiat au fonctionnement de DAO.

Ainsi, les utilisateurs de Djen pourront utiliser leurs jetons Tron ou BitTorrent comme garanties pour extraire USDJ, le jeton Djen. Servant ainsi de garantie sur le prêt que vous recevriez en USDJ, et sur lequel des intérêts mensuels vous seraient facturés.

Le nom de la plateforme aurait été suggéré par Mike McCarthy, l’une des baleines les plus importantes de Tron, après que Sun a ouvert une consultation publique pour choisir le nom de la plateforme. Djen serait apparemment un nom utilisé dans l’Egypte ancienne et dont la traduction la plus proche est “stabilité”

Pour leur part, les accusations de plagiat contre Djen ont pris de l’ampleur, maintenant que de nombreux noms des contrats de la plateforme de prêt de Djen se sont révélés identiques à ceux de la version précédente de Makeficiente. Y compris des noms comme SaiProxyCallAndExecute, DaiFab, MomFab, DadFab.

Tout cela promet de générer une nouvelle polémique autour de Justin Sun, s’il ne parvient pas à expliquer les similitudes entre les deux projets. Celui qui ajouterait aux accusations précédentes de plagiat contre Tron, pour avoir été à l’origine pratiquement une copie de la plate-forme Ethereum.

