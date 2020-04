Même au milieu de la pandémie, le monde de la cryptographie continue de bouger. Et c’est que, il y a quelques jours à peine, le millionnaire et influenceur cryptographique Justin Sun, a lancé Djed, sa plateforme de prêt basée à Tron. Maintenant, je voudrais annoncer que les premiers tests ont été réussis, décidant de changer son nom en Just in our Tweet aujourd’hui.

Justin Sun change le nom de Djed en Just

Il est difficile de se souvenir de la dernière fois où Justin Sun n’a pas été retrouvé au milieu d’une controverse. Et c’est cela, qui est probablement le plus grand entrepreneur de cryptographie aujourd’hui, parvient à générer constamment des titres. Même au moment du lancement de nouveaux produits comme Djed.

Djed était le nom donné à la plateforme de prêt basée sur Tron, annoncée par Sun il y a quelques jours à peine. Des voix se sont immédiatement élevées à travers le monde de la cryptographie, accusant Justin Sun d’avoir plagié MakerDAO dans la conception de son nouveau produit. Il existe des similitudes évidentes à la fois dans le fonctionnement et dans le code des deux plates-formes.

Par conséquent, Justin a réagi aux allégations presque immédiatement. Admettant que son équipe s’était inspirée de MakerDAO, ainsi que d’autres plateformes de prêt basées sur Blockchain. Mais, indiquant clairement que Djed avait été développé par sa société. Poursuivant les tests du même même au milieu des soupçons de la communauté.

Notant que Justin Sun a annoncé aujourd’hui qu’ils ont été un succès total, ainsi que le changement du nom de Djed en Just:

Djed, le réseau de test de la plate-forme stable de TRON, a réussi les tests. Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons décidé de mettre à jour la marque Djed vers #JUST (Token: $ JST Stablecoin: $ USDJ) et de lancer le réseau principal le 4 avril. Lien: http://just.tronscan.org “.

Récolte des fruits

Ainsi, Justin Sun n’annoncerait pas seulement le début des opérations de son nouveau stablecoin. En outre, il tenterait de renouveler la marque de la même, en changeant son nom en Just. Un mot ressemblant étroitement à son propre nom, et qui devrait être l’un des piliers de l’écosystème Blockchain que Sun a construit autour de Tron ces dernières années.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le