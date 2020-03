Justin Sun dénonce la violation de ses biens

La naissance de Bitcoin a entraîné la vulgarisation de la technologie Blockchain, et avec elle une série de valeurs fondamentales. Cependant, ils ne sont pas toujours respectés et parfois il y a même des affrontements entre secteurs de la communauté crypto défendant le même principe. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé à Steem avec Justin Sun, et à propos de ce dont il parle dans le Tweet d’aujourd’hui:

Lorsque #Bitcoin a inventé, la beauté des cryptos est que personne ne peut vous les prendre. Le caractère sacré de la propriété privée est garanti par les mathématiques et le code qui la sous-tendent. Le gel des fonds des gens viole le fondement de base de la crypto-monnaie.

– Justin Sun (@justinsuntron) 19 mars 2020

Jetons de Justin Sun

Les dernières semaines ont été très chargées pour Justin Sun. Eh bien, après que le magnat des crypto-monnaies a acquis Steemit, l’application de micro-blogging décentralisée basée sur Steem, une confrontation a commencé entre Sun et la communauté des crypto-monnaies.

En particulier, en raison des 74 millions de jetons acquis par Sun avec Steemit, ce qui lui donnerait le pouvoir de prendre des décisions au sein de la Blockchain. Quelque chose qui a été rapidement perçu par la communauté, qui a lancé une mise à jour au sein de la blockchain pour geler les jetons de Sun et empêcher leur domination.

Cela a déclenché la colère de l’homme d’affaires, qui s’est immédiatement mobilisé pour donner un coup d’État au sein de la Blockchain, quelque chose que nous avons déjà examiné ici dans CryptoTrend. Mais surtout, cela a déclenché un débat sur le respect de la propriété privée au sein de la Blockchain.

Et c’est que, pour Justin Sun, les actions de la communauté Steem étaient une violation de ses biens. En l’empêchant de pouvoir utiliser les jetons Steem qu’il avait légalement acquis, de la manière qui lui semblait la plus appropriée. Le respect de la propriété privée est l’un des principes de base de la technologie Blockchain.

«Lorsque #Bitcoin a été inventé, la beauté de la crypto était que personne ne pouvait vous l’enlever. Le caractère sacré de la propriété privée est garanti par les mathématiques et le code qui les sous-tend. Geler les fonds des gens viole les principes fondamentaux des crypto-monnaies », a écrit Sun sur son compte Twitter.

Mais la plainte de Sun concernant la violation de sa propriété ne semble avoir encore accentué les différences entre les deux parties. Un qui est d’accord avec lui et un autre qui est en faveur du groupe qui a gelé leurs fonds.

Et il semble que cette différence se poursuivra entre deux des valeurs fondamentales de la Blockchain, d’une part, le respect de la propriété privée, et d’autre part, la démocratie et la capacité de la communauté à prendre des décisions.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le