Kalach quitte la coordination de la salle

“(…) Je continuerai à travailler à partir du poste que vous me confiez avec le même élan et le même dévouement, convaincu que l’unité a été notre principale force au cours de ce processus”, a écrit Kalach à Carlos Salazar, président du Business Coordinating Council (CCE) à une lettre rendue publique hier soir.

Kalach dirigera la coordination de la stratégie bilatérale Mexique-États-Unis de la CCE, a-t-il déclaré dans le document.

«J’aiderai la stratégie pour l’Amérique du Nord, qui n’est rien d’autre que de m’assurer de continuer à bâtir avec nos alliés ce réseau de soutien et de capacité d’action. De plus, je dois travailler et passer du temps avec ma famille, combien je lui dois! En parallèle, j’ai également de nouveaux projets d’investissement intéressants », a déclaré Kalach à Expansión.

L’homme d’affaires a déclaré dans sa lettre que la Salle de l’Ensemble devrait continuer d’être le véhicule qui garantit l’accompagnement du secteur privé mexicain au gouvernement fédéral dans les futures négociations commerciales.

«(…) Pour quelque chose, ce modèle novateur de consultation et de participation a essayé d’être reproduit dans d’autres pays. Les temps ont changé et, malheureusement, le gouvernement actuel n’a pas apprécié le talent d’une équipe institutionnelle aussi importante. Dans cette lettre, j’appelle à rectifier et à profiter de cet instrument si important pour notre pays », a écrit Kalach.

Avec des informations de José Ávila.

.