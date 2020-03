Kia dévoile la quatrième génération de Sorento, arrive en 2020 avec deux versions hybrides

La nouvelle Kia Sorento 2020 est dévoilée. Une toute nouvelle génération offrant des technologies avancées dans le nouveau SUV coréen. Le nouveau Sorento fait ses débuts à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui en fait l’un des modèles les plus efficaces de la gamme. Il arrivera au troisième trimestre, avec un diesel et deux versions hybrides.

La nouvelle génération du Kia Sorento, la quatrième. La marque coréenne a retardé les débuts mondiaux du nouveau modèle quelques semaines après le Salon de Genève 2020, profitant pour dévoiler maintenant tous ses détails du modèle Il devrait commencer à atteindre différents marchés européens à partir de septembre prochain.

Le nouveau Sorento subit un changement radical de quelque côté que vous regardiez. En fait c’est nouveau à partir de la plate-forme qui prend en charge le modèle, développé à partir d’une feuille vierge, conçu avec un compartiment moteur avant plus compact et, par conséquent, ayant design plus élégant grâce à des porte-à-faux plus courts.

La nouvelle Kia Sorento 2020 atteint presque 5 mètres de long, avec un design plus moderne et élégant

En outre, l’empattement a augmenté de 35 millimètres de plus, afin qu’il puisse offrir plus d’espace intérieur, comme vous pouvez le voir dans ses mesures détaillées ci-dessous.

Dimensions Sorento 2020 Longueur 4 810 mm Largeur 1 900 mm Hauteur 1 695 mm Empattement 2 815 mm Volume de coffre 821 – 2 085 litres / 910 – 1 996 litres *

* Données correspondant au modèle à sept places

Esthétiquement, le nouveau Sorento présente un nouveau design plus sportif à l’avant, avec quelques phares déchirés -avec trois projecteurs LED chacun- qui font partie du nouveau calendrier de la marque coréenne, un “Tiger Noise” évolué, formant un ensemble unique. En dessous, la conception plus propre du pare-chocs présente une nouvelle forme de ventilation.

Derrière, l’influence du Telluride est beaucoup plus évidente, gagnant en élégance avec quelques pilotes verticaux divisés en deux bandes avec barres LED marquées. Modifiez également l’emplacement des rétroviseurs extérieurs, maintenant sur le panneau de porte. Un détail différenciant est également la nouvelle forme du montant arrière et la possibilité de monter des jantes en alliage de 17 à 20 pouces de diamètre.

Le cockpit et le tableau de bord du nouveau Kia Sorento 2020 présentent désormais un style beaucoup plus élaboré

A l’intérieur, deux écrans entièrement numériques, l’instrument avec 12,3 pouces et le milieu avec 10,25 pouces compléter un nouveau design du tableau de bord, dans lequel les aérateurs de climatisation ont été placés verticalement. Le tunnel de transmission est également plus propre, avec deux commandes circulaires, une pour le sélecteur de transmission et l’autre pour accéder au système d’information-entertainment.

Le nouveau Sorento peut compter sur des équipements plus avancés, notamment des assistants de conduite centralisé dans le système de freinage à collisions multiples Kia, qui applique les freins et déploie les six airbags de série, en plus des suivants assistants et systèmes de conduite semi-autonomes de niveau 2:

Assistant de prévention des collisions avant Détection des piétons, des cyclistes et des véhicules Intersection de caméra Assistant de circulation Détecteur d’angle mort Moniteur de vue surround Assistant intelligent d’évitement des collisions d’angle mort Assistant de limite de croisière intelligent Régulateur de vitesse intelligent avec Stop & Go Lane Gardien de garde Assistant Attention Attention Attention Assistance au conducteur Assistance à la conduite sur route Caméra de recul Assistant de circulation transversale arrière Assistant de stationnement arrière Assistant de stationnement intelligent à distance

Le nouvel écran multimédia dans la console centrale du Kia Sorento 2020 offre une taille de 10 pouces

Le nouveau Sorento sera également l’un des modèles les plus efficaces de son segment, avec trois versions, un diesel et deux hybrides, dont l’un est enfichable et arrivera fin 2020.

Le Sorento HybridIl sera chez les concessionnaires lors du lancement commercial et combinera le moteur turbo essence T-GDi de 1,6 litre avec un moteur électrique d’une puissance de 44,9 kW – équivalent à 60 ch – et une batterie 1-lithium-ion. , 49 kWh. La puissance totale de l’ensemble est de 230 CV et est associée à une transmission automatique à six vitesses.

L’option diesel repose à nouveau sur le bloc quatre cylindres et CRDi de 2,2 litres avec une puissance maximale de 202 ch, bien que maintenant plus léger grâce à une plus grande utilisation de l’aluminium, par rapport au bloc en fonte précédent. Ce nouveau moteur sera proposé en Europe, associé à la boîte de vitesses automatique à double embrayage à huit rapports développé par Hyundai.

Détail du nouveau moteur hybride équipé de la nouvelle Kia Sorento 2020