Kia prolonge la garantie de son véhicule pour la pandémie de coronavirus

Kia a annoncé le lancement de “Kia Promise”, un programme mondial d’extension de garantie des véhicules. Il couvre plus de 140 pays dans le monde et permettra d’étendre la garantie des véhicules qui expireraient entre le 1er février et le 30 avril 2020. Une mesure prise en relation avec la pandémie de coronavirus COVID-19.

Le programme a été présenté dans la société Kia Promise. Le constructeur sud-coréen a lancé cette mesure qui vise à étendre la garantie de vos véhicules dans le monde. C’est l’une des étapes de Kia pour aider ses clients qui ont été limités par la pandémie de coronavirus COVID-19 qui affecte l’industrie automobile mondiale d’une manière très spéciale.

Qui peut bénéficier de Kia Promise? Ce programme sera disponible dans un total de 142 pays et, logiquement, il ne peut être appliqué qu’aux véhicules avec des garanties de marque d’origine. Plus précisément, il est destiné aux véhicules dont la garantie expirera entre le 1er février et le 30 avril 2020. Avec Kia Promise, il sera possible de prolonger la garantie jusqu’au 30 juin 2020.

Kia a décidé d’étendre la garantie de son véhicule pour la pandémie de coronavirus.

Cela inclut tous les pays de l’Union européenne et de l’AELE, où Kia propose ses Garantie de 7 ans ou 150 000 kilomètres, la première chose à accomplir. Selon les estimations du constructeur sud-coréen, plus d’un demi-million de clients dans le monde pourraient bénéficier de l’extension de garantie Kia Promise.

Kia met un accent particulier sur le fait que ce programme vise à aider ses clients qui ne peuvent pas assister à un atelier pendant cette période, soit à effectuer le service de maintenance contracté dans le cadre d’un ensemble de services. Les mesures en place dans de nombreux pays pour empêcher la propagation du coronavirus rendent ces problèmes particulièrement difficiles à mettre en œuvre.

La marque coréenne contactera séparément tous les clients concernés par e-mail dans les prochains jours pour fournir plus de détails sur le programme Kia Promise. “Notre objectif est d’aider atténuer les préoccupations de nos clients concernant l’entretien des véhicules pendant les périodes de distanciation sociale », a déclaré Sangdae Kim, vice-présidente principale et chef de la division Global Customer Experience de Kia.