Kia Seltos double ses ventes moyennes dans le segment des SUV B

Après une longue saison de baisse du marché, février a été le mois où une légère croissance de 0,3% est affichée, avec 104 328 unités vendues, dont 7 840 véhicules appartiennent à KIA Motors Mexico, soit une croissance de 1,8 % par rapport au même mois l’an dernier.

Avec ces résultats, KIA réaffirme sa 5ème place de vente avec une part de marché de 7,5%. Les véhicules fièrement produits à l’usine KIA Motors Mexico à Pesquería, Nuevo León, KIA Rio et Forte, restent le favori de la marque pour les consommateurs

Mexicains, qui ont montré leur confiance en la qualité, les performances et les performances, les deux modèles ont été les fers de lance des résultats de vente en février 2020, atteignant respectivement 2 905 et 1 680 unités.

Sportage maintient sa troisième position de vente de la marque, étant le SUV le plus vendu de KIA au Mexique. À ces modèles s’ajoutent la grande conception, la sécurité et l’innovation de véhicules tels que les Seltos et Soul récemment lancés, deux camionnettes situées dans le segment des SUV B, où KIA a augmenté presque le double de sa participation par rapport aux quatre derniers mois de 2019 , Avec 1 536 unités au total, grâce à 866 véhicules Seltos et 670 pour la voiture emblématique de la marque.

.