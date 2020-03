Kit d’adaptation de distance sociale de Movendi

Chers amis,

Nous sommes entrés dans des moments inattendus où nous sommes soudainement exposés à une situation totalement imprévue, dans laquelle les conditions changent rapidement et nos vies doivent être réorganisées. Sans exagérer, de nombreux pays ont déclaré des crises nationales. Différents gouvernements prennent des mesures pour aplanir autant que possible la courbe des infections à coronavirus. L’ordre du jour est la distance sociale pour donner aux systèmes de santé et au personnel de santé héroïque une chance de se battre pour sauver des vies et aider à guérir les gens dans cette pandémie. Ces mesures signifient garder les gens de plus en plus éloignés les uns des autres. Ces mesures nous mettent à l’épreuve, nous et nos sociétés. Nos systèmes sont mis à l’épreuve et la solidarité de chacun doit être démontrée.

Ces temps et cette situation m’ont fait réfléchir sur le rôle que joue notre mouvement dans la société. Nous suivons de nombreux membres sur les réseaux sociaux et voyons combien d’entre vous discutent des conséquences des changements radicaux pour vos activités et pour vos circonscriptions. Qu’arrive-t-il à toutes les personnes dont le seul point stable de la journée est la réunion de groupe le soir où elles peuvent enfin venir, ressentir un certain soutien et vivre leur appartenance? Qu’arrive-t-il à tous les enfants qui ne peuvent pas appeler les endroits où ils vivent dans les maisons et où les membres de la famille deviennent une menace? Que peuvent faire nos organisations pour aider les gens à faire face à leur vulnérabilité et à leur solitude? Que pouvons-nous faire pour protéger et soutenir notre système de santé et les agents de santé?

Nous voyons de plus en plus d’ordonnances de mise en quarantaine mises en œuvre et les demandes d’auto-isolement et de distanciation sociale sont urgentes. Pour les privilégiés, cette situation peut même être agréable pendant quelques jours jusqu’à ce que nous ayons nettoyé nos appartements, replanté nos fleurs et rattrapé toutes les séries Netflix. Que faire alors? En fin de compte, nous sommes des êtres sociaux et nous devons passer du temps ensemble, créer du sens ensemble, apprendre ensemble. Pour les moins privilégiés et les plus vulnérables d’entre nous, l’éloignement social, l’isolement et une société en hibernation ne sont pas une opportunité mais une menace et une source de profonde anxiété.

Il existe un certain nombre de solutions à bon nombre des problèmes qui sont apparus à présent et que j’ai abordés ci-dessus. Mais c’est important: je n’ai pas toutes les réponses. Dans cette situation, plus que jamais, nous avons besoin de solidarité et nous devons compter les uns sur les autres. Je sais que beaucoup d’entre vous pensent aux personnes, aux familles et aux communautés touchées et envisagent des solutions d’adaptation. Nous en avons besoin. La solidarité signifie la compassion, l’empathie et le dévouement à faire une différence pour les personnes, les communautés – en particulier les plus vulnérables – et les sociétés dans leur ensemble et la solidarité fait partie de notre ADN en tant que mouvement.

C’est pourquoi nous souhaitons que Movendi International ouvre des espaces et fournisse la plate-forme pour le potentiel qui est parmi nos membres et contribue de notre côté à atténuer la situation actuelle.

A partir de cette semaine, nous nous engageons sur les solutions suivantes:

Prise en charge des réunions virtuelles

Si vous souhaitez organiser des réunions en ligne pour vos membres et que vous ne disposez pas d’une bonne plate-forme électronique à cet effet, n’hésitez pas à nous le faire savoir et nous mettrons gratuitement à votre disposition notre plateforme de réunion virtuelle.

Par exemple, nous avons géré notre plus récent Congrès mondial extraordinaire par le biais de cette plateforme. Par conséquent, nous pensons que cela peut très bien fonctionner pour d’autres types de réunions que vous, nos membres, souhaitez organiser et animer.

Nous sommes bien sûr prêts à vous aider et à vous présenter le système.

N’hésitez pas à exprimer votre intérêt en envoyant un e-mail à notre responsable administratif Aleksandra:

aleksandra.ruminska [at] movendi.ngo avec la ligne d’objet «Nous aimerions utiliser votre plateforme de zoom».

Rassemblements interactifs en ligne

De plus, nous serons également heureux de partager avec nos membres l’accès à Mentimeter – un outil de sondage / présentation en ligne qui vous permettrait de faciliter des réunions virtuelles plus interactives.

N’hésitez pas à exprimer votre intérêt en envoyant un e-mail à notre responsable administratif Aleksandra:

aleksandra.ruminska [at] movendi.ngo avec comme sujet «Nous aimerions utiliser Mentimeter pour nos réunions en ligne».

Plus de contenu et de discussions en ligne de Movendi

Nous intensifierons la production de plus de contenu et l’hébergement de nos propres réunions virtuelles.

Comme vous le savez, chaque mois, nous organisons un webinaire. Cela va continuer. Et en plus de cela, nous ouvrons maintenant des rassemblements virtuels hebdomadaires sur un certain nombre de sujets, pour que nos membres se joignent:

Parlez de la politique en matière d’alcool dans le monde. Discussions sur les dernières mises à jour (hebdomadaires) de la politique en matière d’alcool du monde entier avec Maik le vendredi à midi (UTC), à partir de cette semaine. Rejoignez-nous ici!

Sortez avec Kristina. Sober Inspiration s’entretient avec Kristina le samedi à midi (UTC). Rejoignez-nous ici!

Mercredi bien-être. Rejoignez notre conversation virtuelle pour parler de santé et de bien-être mental et physique, partager des conseils et discuter de divers podcasts et articles (la liste des podcasts et articles inspirants sera disponible) à midi (UTC). Rejoignez-nous ici!

Cercle d’étude sur le grand alcool. Cercle d’étude en ligne commençant par la lecture et la discussion du livre «Heineken in Africa». Nous partagerons le livre avec vous si vous ne l’avez pas et ne pouvez pas vous le permettre. Ce cercle d’étude commence mardi la semaine prochaine avec une simple réunion de lancement à midi UTC. Inscrivez-vous ici!

Ce sont des réunions virtuelles qui servent à créer une communauté, à se réunir et à fournir un espace pour discuter, partager et approfondir un certain nombre de sujets différents.

Nous allons bien sûr poursuivre et intensifier notre travail avec les productions de contenu, en partageant beaucoup d’histoires et de mises à jour grâce à nos newsletters mondiales sur la politique en matière d’alcool qui fournissent des informations soigneusement élaborées sur la politique en matière d’alcool, un condensé scientifique, les faits saillants des membres, une grande surveillance de l’alcool et les opinions de nos membres . Voici le dernier.

N’hésitez pas à consulter notre génial portail de blog avec beaucoup d’articles intéressants, notre politique de l’alcool pour les mises à jour quotidiennes, notre faits saillants des membres, et notre centre scientifique pour les dernières études et avancées scientifiques dans les domaines des méfaits et des politiques liés à l’alcool.

Pleins feux sur vous!

Nous voulons vous écouter, vous donner un espace pour partager vos bonnes pratiques ou questions et rassembler d’autres personnes qui peuvent bénéficier ou contribuer à vos réflexions et réflexions, solutions et habitudes.

Faut-il lancer un défi d’activité physique pour les membres de Movendi? Comment rester positif? Sur quoi vous concentrez-vous? Toutes ces questions et bien d’autres circulent et VOUS pourriez avoir une réponse inspirante qui aide les autres.

Partagez vos questions, idées et contributions ici!

Nous ferons un suivi avec des sessions en ligne concrètes.

Aide au maintien de la sobriété

Pour certains de nos membres, les réunions de groupe et la connexion avec d’autres personnes sobres sont cruciales pour leur rétablissement et le maintien de leur sobriété. Il s’agit d’assister à des réunions de récupération, à une thérapie de groupe, à des cours d’exercice ou à d’autres activités culturelles et récréatives.

Et nous savons que les gens peuvent se sentir anxieux et inquiets face aux stratégies d’adaptation en période de distanciation sociale et de société en hibernation. Par conséquent, Movendi consacrera également des ressources à partager une inspiration sobre pour des moyens sains permettant aux personnes affectées de rester connectées et de maintenir leur rétablissement si vous passez plus de temps à la maison et plus de temps seul et cette période d’imprévisibilité drastique semble difficile à gérer.