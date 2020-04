Kit de survie pour les sociétés de marketing

Avec cela, il est nécessaire d’exécuter un hybride de rémunération fixe et variable basé sur des indicateurs tels que la rentabilité, la marge d’exploitation de domaines spécifiques, la fidélisation de la clientèle, la génération de modèles de revenus récurrents (membres) et sa propre base de données.

3. Renforcez votre marque, votre histoire et votre ADN. Votre entreprise de médias ou de marketing, votre marque et votre ADN (valeurs fondamentales) doivent être clairement positionnés comme les meilleurs dans leurs catégories. Pour cela, il est essentiel de revoir en profondeur les normes de qualité, le récit de votre entreprise, le parcours client et le but / la mission ou la raison d’être.

En ce sens, il est essentiel de revoir vos informations d’identification et votre site Web, d’unifier la qualité du contenu et des rapports après-vente, d’homogénéiser tous les points de contact de votre entreprise et ce que la marque signifie pour vos employés, la société, les actionnaires et tout autre public pertinent. Avez-vous la bonne personne pour le faire?

4. Le marketing commercial est l’épine dorsale de la réussite de votre entreprise. Au sein de votre agence ou de votre média, la zone marketing est chargée d’identifier de nouveaux clients, de cartographier de nouveaux produits, de créer des alliances stratégiques et de concevoir des supports de contact (site internet, présentations commerciales, rapports de synthèse, etc.), pour positionner l’entreprise devant les clients.

Elle devrait également être en charge du suivi de la satisfaction de chaque projet. Vous devriez revoir ce département, aligner les indicateurs de performance de la zone avec ceux de la Direction générale. Le meilleur membre de votre équipe devrait occuper ce poste. Si vous ne l’avez pas, recherchez-le et lancez-vous dans l’entreprise avec des formules de rémunération variable attrayantes ou donnez-vous du capital au fil du temps.

