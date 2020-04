KM12: Le marathon Covid-19

Ce que la pandémie ne ressemble pas à un marathon, c’est que l’on participe normalement aux courses volontairement, mais les Covid-19 nous ont inscrits sans nous avertir; quand nous nous y attendions le moins, nous le faisions déjà fonctionner.

De plus, lorsque vous allez faire un marathon, vous pouvez rechercher quel est l’itinéraire, l’altimétrie et calculer votre temps estimé, plus ou moins précis selon la façon dont vous vous êtes entraîné. Mais dans le cas du marathon Covid-19, bien qu’il y ait des antécédents, le parcours est nouveau, plein de surprises, de montées beaucoup plus raides que prévu. Ici, nous ne savons pas combien de temps cela durera.

Ces types de défis, que l’on ne pose pas, nous obligent à apprendre de façon accélérée, à faire des choses que nous n’aurions jamais imaginé faire, il est vrai que le résultat peut être catastrophique, mais en même temps il peut nous amener à évoluer de façon exponentielle. Car ce sont les chocs qui brisent les paradigmes d’une personne, d’une organisation, d’un pays ou d’une culture.

Quand tout sera fini, quelles nouvelles choses saurons-nous faire et résoudre? Comment dimensionnerons-nous les problèmes? Quelle sera la maturité de notre façon de prendre des décisions?

Appliquer cela à votre carrière professionnelle.

Il cherche que l’objectif n’est pas de revenir à la normalité, mais de grandir, d’entrer dans une nouvelle dimension, de plus de conscience, de plus grande collaboration, une dimension où utiliser la technologie pour réaliser l’impensable et valoriser grandement les ressources dont vous disposez.

