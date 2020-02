KPMG fait état d’une augmentation de 5% des administrations

Les administrations ont augmenté de plus de 1400 pour 2019.

// KPMG signale une augmentation du nombre d’administrations à plus de 1400 en 2019

// 420 entreprises sont tombées en faillite au seul troisième trimestre

// Les chiffres viennent alors que les détaillants font face à un retard dans l’allégement des tarifs des entreprises en raison d’un problème informatique du gouvernement affectant 75 autorités locales

Le nombre d’entreprises entrant dans l’administration en Angleterre et au Pays de Galles a augmenté de près de 5% pour atteindre plus de 1400 en 2019.

Le cabinet d’expertise comptable KPMG a comptabilisé le nombre d’avis d’insolvabilité publiés dans la London Gazette, révélant que 1403 sociétés ont été mises en administration en 2019, contre 1341 l’année précédente.

Ces insolvabilités n’incluent pas les effondrements d’entreprises de grande envergure comme celui de Thomas Cook, qui a été directement mis en liquidation.

KPMG a remarqué une augmentation du taux d’insolvabilité au troisième trimestre de 2019, lorsque 420 entreprises sont entrées en fonction, dont Jack Wills et Karen Millen.

Les résultats surviennent alors que les analystes attendent que le total annuel officiel compilé par le Service d’insolvabilité du gouvernement soit publié.

«2019 a été une année caractérisée par une profonde incertitude politique et économique, la confiance des consommateurs restant fragile et les entreprises continuant de supporter le poids de la hausse des frais généraux et de l’augmentation des coûts», a déclaré Blair Nimmo, responsable de la restructuration de KPMG UK.

“Alors que beaucoup ont atténué les écoutilles financières, adoptant une stratégie prudente et prudente, pour certains, les conditions commerciales difficiles se sont avérées être un pont trop loin”, a ajouté Nimmo.

Le gouvernement subit depuis longtemps des pressions pour atténuer les défis auxquels sont confrontés les détaillants en réduisant les tarifs commerciaux.

La semaine dernière, il a été révélé que des centaines de détaillants qui s’attendaient à bénéficier d’un allégement de leurs factures de tarifs commerciaux seront désormais confrontés à un retard en raison d’un problème avec les systèmes informatiques de certains conseils.

Selon The Times, 75 autorités locales ont été informées par leur fournisseur de logiciels que les modifications des factures ne peuvent être effectuées qu’après le nouvel exercice.

Les modifications des allégements tarifaires des entreprises que le gouvernement souhaite opérer à partir du 1er avril, pour l’exercice 2020/21, ne seront pas introduites à temps par certains conseils.

