Krisztina Orosz, Chief Experience Officer chez Anyline – Econsultancy

Krisztina Orosz est Chief Experience Officer chez Anyline, un SDK OCR mobile.

Nous avons rencontré Orosz pour savoir comment Anyline s’adapte pendant la pandémie, comment il aide les travailleurs de première ligne et quels sont les trois conseils qu’Orosz offrirait aux spécialistes du marketing en ce moment.

Écoutons plus…

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis chef de l’expérience chez Anyline. Mon travail principal est de prendre soin de mon équipe et de m’assurer qu’elle est heureuse et productive. À côté de cela, je veille à ce que nos points de contact pendant le parcours client soient tous de la plus haute qualité selon les normes Anyline.

Comment votre journée type a-t-elle été affectée à court terme par la pandémie?

Depuis la pandémie, nous travaillons des heures réduites dans le cadre du programme de soutien du gouvernement autrichien aux entreprises. Cela signifie être beaucoup plus efficace et concentré sur notre temps, et en tant que membre de l’équipe de gestion, garder tout le monde connecté et «dans la boucle» est ma plus grande priorité maintenant.

Quels sont vos outils et techniques préférés pour vous aider à faire votre travail en ce moment?

Je pense que beaucoup de gens ont l’impression d’être coincés dans les limbes, chaque jour se confondant avec le lendemain. Ce qui m’a aidé à m’en sortir c’est de me donner de petites récompenses: un cours de yoga en ligne, une nouvelle recette folle, un quiz de pub en équipe, n’importe quoi! Avoir quelque chose à espérer à la fin de chaque journée est une bonne motivation, et c’est une façon amusante d’essayer de nouvelles choses et d’éviter l’ennui! Ces événements après le travail aident également à maintenir une connexion plus personnelle avec mes collègues, ce qui rend la communication pour le travail beaucoup plus efficace.

Quels changements apportez-vous pour aider votre marque à mieux comprendre comment les gens se sentent et vivent la pandémie?

À l’heure actuelle, nous avons tous la responsabilité de jouer un rôle si nous pouvons aider, soit directement, en offrant des solutions aux services de première ligne, soit indirectement, peut-être en aidant les gens à traverser la crise à un niveau personnel. Comme nous travaillons déjà avec des services de sécurité et humanitaires, nous avons décidé d’offrir gratuitement notre technologie de numérisation à ceux qui sont en première ligne, de la police aux sociétés de logistique, tandis que le coronavirus continue de perturber nos vies.

Quelles entreprises vous ont impressionné depuis l’épidémie?

Il a été vraiment impressionnant de voir certaines entreprises se tourner rapidement vers la production de produits essentiels, comme Brewdog fabriquant un désinfectant pour les mains et d’autres comme Dyson développant des ventilateurs. Mais également, il est normal de «rester dans votre file», et je respecte également les entreprises pour cette approche. De nombreuses entreprises qui ne peuvent pas développer de produits réels ont intensifié et oublié la concurrence, et ont commencé à partager les meilleures pratiques et les meilleurs guides. Par exemple Loop, une agence média, a un merveilleux guide marketing pour tout le monde.

Quelles tendances avez-vous constatées ces dernières semaines dans votre secteur?

On ne peut nier que le virus a mis de nombreuses entreprises technologiques (startups, scaleups, vous l’appelez) dans une position vulnérable. Nous entendons parler de certains – en particulier dans le tourisme – qui ont vu leurs revenus complètement disparaître du jour au lendemain, et cela est certainement pénible. Nous avons la chance d’avoir récemment clôturé une série de financements, ce qui nous place dans une situation plus stable que les autres.

L’une des plus grandes tendances que nous avons vues est la prolifération des webinaires partout – puisque le calendrier des événements de tout le monde a été annulé, il est parfaitement logique de stimuler la génération de leads, et j’en ai déjà vu d’excellents.

En outre, de nombreuses entreprises plus âgées qui ont traversé la crise de 2008 partagent des guides et donnent des conseils aux plus jeunes pour les aider à traverser la crise à venir. C’est formidable de voir que les gens peuvent se rassembler en affaires pendant une telle période.

Quels conseils donneriez-vous à un agent de commercialisation en ce moment?

Si je pouvais donner seulement trois mots de conseils, ce serait l’honnêteté, l’authenticité et la brièveté.

Honnêteté, car à moins que vous ne soyez épidémiologiste, vous n’êtes pas un expert. Authenticité, car les gens verront directement à travers un exercice de marketing déguisé en une mise à jour importante. Et concision, car nous sommes tous inondés de contenu en ce moment!

Plus généralement, il est clair que les déclencheurs d’achat des clients ont changé, et lorsque les gens veulent répondre aux besoins principaux, une approche de retour aux sources est préférable. Montrez la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à la nouvelle réalité dans laquelle nous vivons et parlez aux besoins des clients potentiels, sans gadgets.

À quoi ressemble la planification et la stratégie à long terme de votre marque?

Lorsque vous développez une nouvelle technologie comme la nôtre, il peut falloir du temps pour convaincre de nouveaux marchés que votre solution n’est pas seulement «agréable à avoir» mais qu’elle sera en fait un élément essentiel de leur future transformation numérique.

Alors que nous sommes confrontés à un ralentissement économique, les budgets sont déjà resserrés et les entreprises se débarrassent à juste titre des «cloches et sifflets» inutiles dont elles n’ont pas besoin. Ainsi, alors que nous continuons à développer une technologie qui devrait «impressionner» les clients potentiels, notre objectif à l’avenir est de montrer les économies et les économies à long terme que les entreprises réaliseront en travaillant avec nous.