KTM commence à préparer le Dakar 2021 avec l’incertitude du coronavirus

L’édition 2020 du Dakar, la première disputée sur le terrain en Arabie Saoudite, restera entre autres dans les mémoires de la fin de la séquence victorieuse de KTM dans la catégorie moto. Après avoir enchaîné un total de dix-huit victoires, sept en Afrique et onze en Amérique du Sud, la signature de Mattighofen a échoué avec la poussée de Honda et Ricky Brabec et a perdu son hégémonie dans le raid le plus dur du monde. Une défaite qui a nourri l’esprit de la firme autrichienne et cela a conduit KTM à entamer les préparatifs du Dakar 2021, travail qui a cependant été interrompu par la pandémie de COVID-19.

Pit beirer, directeur de KTM, a analysé la défaite du dernier Dakar en déclarant que c’était une question logique: “J’ai toujours dit que ça arriverait un jour. C’était douloureux de ne pas franchir la ligne d’arrivée en tant que vainqueur, mais je pense qu’en raison de notre séquence incroyable, vous ne voyez parfois pas à quel point il est difficile de gagner le Dakar. Il n’y a pas eu de victoire facile dans ce test. Maintenant, nous devons accepter notre défaite parce que Ricky Brabec était meilleur que nous. Il n’y a plus rien à dire, félicitez-le simplement pour sa performance car il n’a pas fait d’erreur les jours où il a ouvert la piste. Cela dit, vous ne pouvez enlever votre chapeau. “

Stimulé par la défaite, KTM a déjà terminé le premier test du Dakar 2021, bien que la crise du COVID-19 ait contraint le retour en Autriche au point qu’un camion d’assistance soit resté au Maroc: “Nous avons travaillé sur certaines parties de la moto et nous les testions au Maroc. L’équipe de test a été la dernière à rentrer chez elle. Notre camion d’assistance est toujours à l’hôtel au Maroc, nous n’avons pas pu le prendre sur le ferry. Les cargos ont été annulés. Nous avons apporté des changements radicaux à la moto et les coureurs étaient contents, mais maintenant tout est incertitude “.