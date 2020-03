Kutxabank maintient plus de 60% de ses succursales ouvertes

Kutxabank a précisé qu’elle maintient plus de 60% de ses bureaux ouverts comme lors de la situation créée par le coronavirus, en même temps qu’elle a renforcé les canaux alternatifs pour assurer l’opérabilité à ses clients.

Par un communiqué, la banque basque a rappelé que, selon le décret royal 463/2020 décrété à l’occasion de la situation “d’exceptionnalité” causée par le coronavirus, les banques étaient considérées comme un service public essentiel devant l’accès des citoyens aux services bancaires.

En ce sens, il a souligné que Kutxabank maintient son réseau de succursales et que plus de 60% des succursales de l’Entité sont ouvertes au public. Cependant, il a souligné que, depuis le 16 mars, et grâce au respect du confinement établi, les remboursements dans l’entité ont diminué de 55% et les visites en face à face “ont très fortement diminué”.

Kutxabank a expliqué qu’elle avait renforcé les canaux alternatifs tels que le téléphone, les services bancaires en ligne et les applications Kutxabank afin que les clients puissent fonctionner normalement depuis leur domicile et éviter les «déplacements inutiles» vers les bureaux de l’entité.

La banque a précisé que, depuis le 16 mars, le nombre de clients servis par téléphone bancaire a pratiquement doublé. En outre, le nombre de procédures effectuées via les services bancaires en ligne et mobiles a connu une croissance exponentielle. Le chat d’aide, par exemple, a eu 60% de consultations publiques en plus et 40% de consultations privées en plus depuis le lundi 16 mars.

De même, l’utilisation de la signature numérique omnicanal (FDO), qui élimine la nécessité pour les clients de se rendre dans les succursales pour signer des contrats bancaires, a augmenté en mars de 34% par rapport au mois précédent; L’augmentation de l’utilisation du FDO a été particulièrement importante dans les contributions aux régimes, avec une croissance de 43% et dans les tests d’adéquation du portefeuille avec 34%.

D’autre part, l’embauche du service d’alerte, qui consiste à informer les utilisateurs des mouvements qui se produisent dans leurs comptes ou cartes, a également augmenté ces dernières semaines et 70% de ces embauches ont été effectuées pour via des canaux en ligne.

Comme l’entité l’a souligné, la banque en ligne et la banque mobile permettent d’effectuer la plupart des opérations habituelles qui sont effectuées dans les succursales, et en outre, les clients disposent d’un espace où ils peuvent trouver les questions les plus courantes et un chat d’aide.

