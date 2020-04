Kutxabank réduit le délai de paiement aux fournisseurs

Kutxabank a annoncé cette semaine qu’elle maintiendrait ses conditions de paiement à ses fournisseurs en dessous de 15 jours, afin de réduire l’impact de la crise des coronavirus sur le tissu économique des environnements dans lesquels elle travaille.

Dans un communiqué, il a indiqué que le contexte actuel n’affectera donc pas les opérations de paiement de l’entité financière, qui continuera à payer les entreprises et les professionnels qui fournissent des services externes dans la première quinzaine du mois.

Le groupe financier, comme indiqué, compte plus de 6 500 fournisseurs et est le premier contractant d’entreprises du Pays basque en nombre, et l’un des premiers en termes de volume total facturé. La plupart des entreprises – 90% – correspondent au secteur des services, et plus particulièrement aux domaines de l’informatique et des technologies de l’information, avec lesquels elle a maintenu des commandes pour une valeur de 313 millions d’euros en 2019.

La banque a indiqué qu’il s’agit d’une des mesures approuvées par la Kutxabank pour “fournir des liquidités et amortir” les effets de la crise sur les entreprises, les professionnels et les familles.

Ainsi, la Kutxabank a récemment adhéré aux mesures publiques mises en place pour garantir la liquidité des entreprises les plus touchées par cette crise, favorisant l’octroi de nouveaux prêts aux PME et aux indépendants.

La Banque collabore avec la ligne spéciale mise en place par le gouvernement basque pour les petites et moyennes entreprises, les particuliers et les indépendants, dotée d’un total de 500 millions d’euros, ainsi qu’avec la première tranche de la ligne de garanties ICO du gouvernement espagnol, avec environ 20 000 millions d’euros.

En revanche, il a indiqué que, conformément à son Code de bonnes pratiques, il avait avancé le paiement des pensions de sécurité sociale à tous ses clients de plusieurs jours.

L’entité a en outre décidé de protéger ses débiteurs hypothécaires afin qu’ils puissent accéder à un moratoire sur le paiement de leurs hypothèques immobilières et a renoncé au paiement de trois mois de revenus locatifs pour leur logement social aux familles et aux travailleurs indépendants. touchés par les registres de la réglementation de l’emploi ou qui ont perdu leur emploi.

