L Brands vend le contrôle de Victoria’s Secret à Sycamore Brands pour 525 millions de dollars

À son apogée, Victoria’s Secret était connue pour son catalogue rempli de mannequins et une émission télévisée annuelle fastueuse qui mélangeait mode, modèles et musique.

// Victoria’s Secret est désormais majoritairement détenue par Sycamore Brands après que L Brands ait vendu sa participation majoritaire

// Sycamore Brands achètera 55% de Victoria’s Secret pour environ 525 millions de dollars (407 millions de livres sterling), et L Brands conservera les 45% restants

// L Brands est critiqué car le PDG Les Wexner a des liens avec Jeffrey Epstein

La marque de lingerie assiégée et détaillant Victoria’s Secret a changé de mains, sa société mère vendant sa participation majoritaire à une société de capital-investissement.

L Brands – qui répond le mieux aux questions inconfortables concernant le fondateur du milliardaire Lex Wexner qui dirige l’entreprise depuis cinq décennies – a confirmé que Sycamore Brands achètera 55% de Victoria’s Secret pour environ 525 millions de livres sterling (407 millions de livres sterling).

La vente signifie également que Victoria’s Secret sera effectivement rendue privée.

LIRE LA SUITE:

L Brands conservera les 45% restants de l’entreprise, qui a subi une baisse des ventes et une série de controverses ces dernières années.

Jeudi, les actions de L Brands ont chuté de 14,6% dans les échanges avant commercialisation.

Le prix de vente signifie une baisse marquée pour une marque avec des centaines de magasins qui ont enregistré environ 7 milliards de dollars (5,4 milliards de livres sterling) de revenus l’an dernier.

Dans un contexte de concurrence accrue et d’évolution des goûts des consommateurs, Victoria’s Secret a subi une baisse de 12% des ventes à magasins comparables au cours de la dernière saison de Noël.

Selon lui, les ventes des magasins comparables ont diminué de 10% à Victoria’s Secret pour le quatrième trimestre plus large.

À son apogée, le détaillant de sous-vêtements et de lingerie était connu pour son catalogue rempli de mannequins et d’une émission télévisée annuelle fastueuse qui mélangeait la mode, les modèles et la musique.

Au milieu de ses difficultés, les ventes de Victoria’s Secret ont continué de s’éroder, la série a été retirée de la télévision américaine et son stock – qui s’est échangé à près de 100 $ en 2015 – s’échange désormais à environ 24 $.

L Brands a également fait l’objet d’un examen minutieux car Wexner a des liens avec le regretté financier Jeffrey Epstein, qui a été inculpé de trafic sexuel.

Epstein a commencé à gérer l’argent de Wexner à la fin des années 1980 et a aidé à redresser les finances d’un développement immobilier soutenu par Wexner dans une banlieue riche de Columbus, Ohio.

Wexner a déclaré qu’il avait complètement rompu ses liens avec Epstein il y a près de 12 ans et l’avait accusé d’avoir détourné de «vastes sommes» de sa fortune.

Wexner a également présenté des excuses à l’ouverture de la journée annuelle des investisseurs de L Brands à Columbus l’automne dernier, se disant «embarrassé» par ses anciens liens avec Epstein.

Wexner quittera ses fonctions une fois la transaction avec Sycamore Brands terminée et deviendra président émérite.

Il est le PDG le plus ancien d’une société du S&P 500, la réponse américaine au FTSE 350 au Royaume-Uni.

Il détient également environ 16,71% de L Brands, selon FactSet.

Sycamore a environ 10 milliards de dollars (7,7 milliards de livres sterling) d’actifs sous gestion, y compris des détaillants tels que Belk, Coldwater Creek, Hot Topic et Talbots.

“Nous pensons qu’il existe une opportunité importante pour relancer la croissance et améliorer la rentabilité de Victoria’s Secret”, a déclaré Stefan Kaluzny, directeur général de Sycamore Brands.

«Nous sommes impatients de nous associer à l’équipe de direction pour poursuivre ces objectifs.»

avec fils PA

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette