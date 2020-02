La baisse des taux stimule le marché des prêts hypothécaires à l’achat pour les propriétaires

Les courtiers s’attendent à ce que le marché de la location-acquisition devienne encore plus compétitif cette année, un prêteur sur cinq s’attendant à introduire davantage d’activités de location-vente en 2020.

Le secteur des achats en location (BTL) a été soutenu ces derniers mois par la baisse des taux hypothécaires et la concurrence entre les prêteurs ne montre aucun signe de ralentissement, selon une étude de Paragon Bank. Des recherches supplémentaires effectuées par Moneyfacts.co.uk ont ​​révélé que les taux moyens appliqués aux prêts hypothécaires BTL à taux fixe de deux et cinq ans ont baissé de plus de 0,25% sur un an depuis 2015.

En février 2015, le taux fixe moyen sur cinq ans était de 4,39%, alors qu’il se situe aujourd’hui à 3,20%. De même, le taux fixe moyen sur deux ans est passé de 3,5% à 2,75%.

Rachel Springall, experte en finance chez Moneyfacts, a déclaré: “Il est encourageant de voir que, malgré les pressions économiques, le marché des achats en location devrait croître en 2020.”

Changer le paysage de l’investissement immobilier

Les prêteurs s’attendent à ce que les propriétaires cherchent à réduire leurs remboursements mensuels de prêts à la suite de l’élimination progressive de l’allégement de l’impôt hypothécaire d’ici avril de cette année. Les propriétaires ne pourront plus déduire les dépenses hypothécaires des revenus locatifs afin de réduire leur facture fiscale, ce qui signifie pour beaucoup moins de revenus locatifs et une facture fiscale plus importante à la fin de l’année.

Avec des marges bénéficiaires réduites, les propriétaires chercheront à faire des économies partout où ils le peuvent, et les prêteurs continuent de travailler dur pour attirer les propriétaires dans leurs livres.

Économies importantes pour les propriétaires

Selon Moneyfacts, un propriétaire souhaitant changer de contrat pourrait faire de bonnes économies sur ses paiements mensuels. Un propriétaire arrivant à la fin d’une durée déterminée de cinq ans cette année constatera que le taux moyen a chuté de 1,19%, ce qui lui a permis d’économiser un montant considérable. Cela équivaudrait à une différence de 1 947 £ par an en remboursements mensuels si un propriétaire devait contracter un prêt de 250 000 £ sur une durée de 25 ans par rapport à 2015 en 2015 pour le même montant et la même durée.

Springall ajoute que «… l’optimisme pour 2020 semble résilient et les prêteurs travaillent clairement dur pour attirer les emprunteurs potentiels».

Aujourd’hui, les propriétaires ayant un prêt-valeur (LTV) maximum de 65% pourraient obtenir un taux fixe de cinq ans de The Mortgage Works pour seulement 1,59%, avec des frais de produit de 2%, ou à 75% LTV un taux de 1,89% plus 2% de frais.

En fait, les éléments de preuve suggèrent que les propriétaires profitent déjà du marché concurrentiel. Paragon Bank a constaté que 61% des propriétaires de logements locatifs ayant participé à leurs recherches avaient obtenu un nouvel accord en effectuant des remortgages au cours du dernier trimestre de 2019 pour obtenir un meilleur taux.

