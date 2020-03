La baisse du PIB du tourisme sera similaire à celle de la crise financière de 2009

Selon le Centre de recherche et de compétitivité touristique d’Anahuac (Cicotur), le Covid-19 a proposé trois scénarios: un à faible impact sur le PIB du tourisme, avec un ajustement entre 0% et 1%; un à impact moyen, avec une baisse comprise entre 1% et 3%, et un à forte baisse, entre 3% et 5%. Cependant, compte tenu de la progression de l’épidémie, le scénario le plus optimiste a été exclu.

“Le premier scénario, bien sûr, a déjà été écarté, et nous nous retrouvons plutôt aujourd’hui dans l’un des deux autres scénarios (…) La perception que nous voyons des rapports, des analyses de l’industrie et des estimations de la baisse du PIB national de certaines entreprises est que nous sommes en grande probabilité d’un scénario de grave affectation. Pâques est déjà à nos portes, ce qui a déjà été pratiquement exclu par l’industrie, et la fermeture des hôtels et des vols a commencé “, explique Francisco Madrid Flores, directeur de Cicotur.

Outre la conjoncture économique, le PIB du tourisme est venu avec un faible dynamisme. Après la crise de 2009, l’indicateur a connu quelques années de reprise en 2010 et 2011, atteignant même des taux de croissance de 4,7% en 2015. Cependant, au début de 2019, il a connu sa première baisse de la comparaison trimestrielle, qui il ne s’était pas produit depuis 2011, et il est resté à la hausse entre 0% et 1% au cours des deuxième et troisième trimestres, donc pour 2019 une croissance ou contraction est estimée au même seuil.

.