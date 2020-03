La baisse du prix de l’éther a perturbé le système d’enchères chez DeFi MakerDAO

La plateforme de financement décentralisé MarkerDAO a été affectée par la baisse rapide que le marché de la crypto a connu le jeudi 12 mars, avec une baisse de 32% du prix de l’éther. La crypto-monnaie est passée de 144 $ à 95 $ en quelques heures, provoquant une modification de son système d’enchères de garantie ETH, qui a été acheté par les utilisateurs avec des offres de zéro dollar.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont dénoncé la situation et affirmé que des fonds “gratuits” étaient alloués aux opérateurs du système sur la base du jeton DAI, un cryptoactif qui fonctionne sous le protocole ERC-20 du réseau ethereum. L’une des plaintes a été partagée par l’utilisateur sur Twitter @ercwl qui s’est interrogé sur ce qui s’est passé, sans toutefois en connaître les causes.

«Certains ETH collatéraux dans @MakerDAO sont liquidés aujourd’hui pour 0 $, personne ne semble savoir pourquoi. Cet ETH ne peut être acheté qu’avec DAI et les offres DAI n’étaient pas à venir. Il pourrait s’agir d’un problème de liquidité ou d’un problème de connectivité / gaz avec le logiciel de maintenance (…) Dans le cas où ce n’était pas clair dans le tweet précédent, le règlement ETH de 0 $ signifie que quelqu’un l’a obtenu «gratuitement». Certains soupçonnent les mineurs d’avoir fait cela en censurant les offres, mais ces enchères durent 10 minutes, ce serait donc une attaque de censure assez sérieuse (aucune preuve, cela semble peu probable) », a indiqué le nom d’utilisateur Eric Wall.

Une autre voix qui a souligné ce fait était celle de @udiWertheimer quand il a déclaré que, compte tenu de ce qui s’était passé sur le marché ce jeudi, de grandes liquidations étaient attendues.

«Évidemment, il y a eu beaucoup de liquidations de Maker aujourd’hui, c’est normal et attendu. Ce qui n’est pas normal et on s’attend à ce que, apparemment, en supposant que ces informations soient correctes, les gens puissent acheter gratuitement la garantie liquidée, les mineurs qui censurent les offres plus élevées? “, A demandé Udi Wertheimer.

MakerDAO a publié jeudi une déclaration indiquant que le La baisse vertigineuse du prix des ETH met l’accent sur le protocole Maker, la communauté, la Maker Foundation et l’écosystème DeFi Ethereum dans l’ensemble. L’organisation a indiqué que ces circonstances ont permis à certains utilisateurs (tuteurs) d’offrir environ 0 DAI pour des lots de 50 ETH collatéraux.

Lors de la baisse des prix des ETH, un Oracle Maker a mis du temps à fournir le prix le plus récent. Bien que cela n’ait pas été intentionnel, cela a eu pour effet secondaire d’aider les coffres de Maker à rester surcollatéralisés, donnant à certains utilisateurs suffisamment de temps pour ajouter des garanties pour éviter la liquidation.

MakerDAO.

La déclaration a également indiqué que l’état actuel du protocole Maker est sain, sans détection de piratages ou d’erreurs internes. Il a également été signalé qu’il n’était pas envisagé d’éteindre la plate-forme en raison de ce qui s’était passé, mais que certaines modifications étaient nécessaires.

L’effondrement des prix de l’éther et des crypto-monnaies en général a affecté techniquement la plate-forme MakerDAO, mais aussi le marché général qui maintient des chiffres rouges cette semaine face à l’expansion mondiale de la pandémie causée par le coronavirus Covid-19. Dans le cas du bitcoin, jeudi soir, la première crypto-monnaie est tombée à 4700 $ par unité.

MakerDAO est un système décentralisé qui utilise son jeton DAI, avec une parité 1: 1 avec le dollar américain, mais qui utilise un taux de collatéralisation, qui doit être de 150% ou plus, avec l’éther de crypto-monnaie. Autrement dit, le prix de chaque DAI est fixé avec un dépôt en ETH sur un contrat intelligent appelé CDP (Guaranteed Debt Position). Selon le montant de garantie déposé, un certain montant de DAI est généré.