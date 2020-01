La baisse du prix du logement dans les grandes villes d’Italie

28 janvier 2020, par Massimiliano Volpe

Au cours des dix dernières années les prix des logements dans les grandes villes ont baissé de 33,5% en moyenne. o a repris le bureau d’études de Tecnocasa, précisant que la période considérée comprend également la phase longue de la crise immobilière qui a débuté en 2007. Au cours des dernières années, à partir de 2017, les premiers signes positifs sont toutefois enregistrés. La dernière enquête sur les grandes villes, se référant au premier semestre 2019, confirme également une tendance positive des valeurs qui s’établit à + 0,9% par rapport au semestre précédent.

En regardant en détail, Milan c’est la ville qui a perdu le moins de valeur entre 2009 et 2019 (-9,4%). La capitale lombarde avait déjà enregistré en 2016 des prix substantiellement stables, puis des hausses par rapport à 2017. Au cours du dernier semestre, la capitale milanaise a enregistré la plus forte hausse des prix (+ 5,7%).

Et bien aussi Florence qui au cours des 10 dernières années n’a perdu que 17,6%. En fait, la capitale toscane avait déjà donné les premiers signes d’une augmentation en 2015. Le contenu réduit des valeurs est également enregistré dans Bologne et Vérone qui, au cours de la période considérée, ont perdu respectivement 24,2% et 26,2%. À suivre Rome qui au cours des 10 dernières années a perdu en moyenne un tiers de sa valeur (-33,7%).

Les baisses ont été plus marquées turin, où les prix des logements ont perdu près de 40% au cours des dix dernières années (-39,5%). Baisse de plus de 40% des prix de l’immobilier a Naples et Bari (respectivement -41,6% et -44,4%). Même réduit de moitié les valeurs a Gênes qui entre 2009 et 2019 a enregistré une baisse de 52,8%, se classant comme la grande ville où les prix des logements ont le plus baissé.

