La Banque centrale d’Angleterre affirme que la monnaie numérique nationale ne peut pas être anonyme

Faits saillants:

La banque envisage également l’émission de monnaies numériques par des initiatives privées.

Le Bitcoin ne remplit pas les conditions pour être considéré comme de l’argent, selon lui.

Après avoir publié un document au cours du mois de mars, des spécialistes de la Banque d’Angleterre ont tenu une conférence où ils ont discuté des opportunités et des défis de l’émission d’une monnaie numérique nationale lors d’un webinaire privé.

Les représentants de la Banque d’Angleterre ont des réserves quant à la nature monétaire du Bitcoin et sont convaincus qu’une monnaie numérique nationale ne devrait pas être anonyme, ont-ils commenté le 7 avril sur la base du document préliminaire sur le sujet.

Le panel était composé de Tom Mutton (directeur de la Fintech), Ben Dyson (leader des monnaies numériques nationales et cryptoactives) et Manisha Patel (analyste principale de l’équipe de crypto-monnaie). Dyson a déclaré que les monnaies numériques nationales doivent être conçues sur la base du respect des réglementations légales en matière de confidentialité, et que les utilisateurs doivent être conscients des données qu’ils partagent, avec qui et à quelle fréquence; plus les monnaies nationales ne doivent pas être complètement anonymes.

En plus de ce commentaire, il considère que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies n’ont pas les caractéristiques nécessaires pour être considéré comme de l’argent, et loue les projets privés de systèmes de paiement ou l’émission de certains actifs cryptographiques qui, selon lui, pourraient mieux fonctionner en tant qu’argent. Parallèlement à l’idée, également évoquée, que ce système de monnaie nationale numérique peut utiliser des entreprises privées pour se matérialiser, ils affirment également que cette tâche ne devrait pas être entièrement laissée à eux, en raison des défaillances des systèmes de paiement existants, qui cela nécessite la supervision du secteur public pour connaître les besoins du client et le protéger.

“Nous avons réfléchi à ce que seront les systèmes de paiement à l’avenir et à ce qu’ils seront, nous avons donc une grande motivation pour faire tout cela maintenant”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, concernant l’observation sur la nature monétaire du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, Tom Mutton a affirmé que celles-ci ne remplissent pas les conditions nécessaires pour fonctionner comme de l’argent et qu’il détient un intérêt futur plus grand pour les stablecoins ou les stablecoins et que sans Cependant, il devrait respecter les normes que la banque dicte sur ce qui est ou n’est pas de l’argent “, qui est généralement de la monnaie électronique envoyée par des institutions fiables ou des billets de banque et de l’argent”, dit-il.

Ils ne considèrent pas non plus que les crypto-monnaies constituent une menace pour le système financier britannique, mais oui pour les investisseurs qui y participent, une position occupée par le Comité de politique financière depuis 2018, date à laquelle il a publié un document à cet égard. Depuis lors, ils semblent être cohérents dans cette position, car leurs anciens et actuels dirigeants ont dénoncé les crypto-monnaies, comme nous l’avons signalé sur CryptoNews.

Il convient de préciser que cette discussion sur l’émission d’une monnaie nationale se réfère principalement à sa mise en œuvre sur les marchés de détail, alors que les marchés de gros, industriels ou de la chaîne d’approvisionnement peuvent également en bénéficier, bien qu’ils représentent des défis différents et ne seraient pas pour le moment une priorité.

Ainsi, ils précisent que la Banque d’Angleterre traite avec ce secteur avec d’autres technologies ou méthodes, telles que le système de règlement brut en temps réel (RTGS), où les transactions bancaires sont effectuées à la banque en temps réel, dans un scénario de commerce international.

La vision de la Banque centrale d’Angleterre est que l’émission et la mise en œuvre de monnaies numériques privées devraient également être étudiées, en ce qui concerne, par exemple, le rôle joué par des sociétés telles que Facebook, qui prépare le lancement de Libra sans avoir encore l’approbation du banques centrales du monde.

Toujours dans le webinaire, ils affirment que même s’ils ne prévoient pas d’émettre de crypto-monnaie, ils pourraient être intéressés à utiliser la blockchain ou certains des outils de la technologie de comptabilité distribuée (DLT), tels que les contrats intelligents. Dans une enquête menée auprès des participants au webinaire, où la question est de savoir quel élément du DLT serait le plus avantageux pour cette monnaie numérique nationale, L’option de sa programmabilité a gagné (33%) par rapport à d’autres options telles que la décentralisation (28%), la cryptographie (15%) et l’intercommunication de données (16%).

Cependant, il est récupérable qu’ils considèrent le secteur privé comme un acteur fondamental dans le développement de cette monnaie numérique nationale, et ils sont même ouverts à l’émission de devises privées sur réglementation, ce qui pourrait faciliter la décentralisation relative de l’économie.

Jusqu’au 12 juin de cette année, les réponses aux commentaires formulés dans cette webémission seront reçues.