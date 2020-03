La Banque centrale de France annonce des expériences avec les monnaies numériques

La Banque centrale de France souhaite expérimenter l’intégration des monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Le 27 mars, il a publié une demande de réception de propositions d’applications expérimentales avec ce type de pièces.

Ces projets permettront à la Banque centrale de France de comprendre les risques et les mécanismes des CBDC et ils contribueront également à la conversation sur l’argent numérique dans l’espace européen.

L’annonce place la France au premier plan de ce débat, car c’est le membre le plus en vue de la zone européenne à ce jour pour lancer une expérience avec CBDC, avec la Suède, dont la Riksbank expérimente également la numérisation de la monnaie, prépare le lancement. de Krona.

La Banque de France soutient les technologies financières avancées et les projets pilotes depuis au moins quatre ans, laissant parfois entendre, par le biais d’annonces d’emploi et de discours, qu’elle évaluait également le développement d’une CBDC.

François Villeroy de Galhau, gouverneur de l’institution, a parlé des CBDC dans un discours le 4 décembre:

En tant que banques centrales, nous devons et voulons répondre à cet appel à l’innovation à un moment où les initiatives privées, en particulier les paiements entre acteurs financiers, s’accélèrent, alors que la demande publique et politique augmente. D’autres pays ont ouvert la voie; il nous appartient maintenant de faire notre part, à la fois de manière ambitieuse et méthodique.

L’expérience en trois phases guidera les projets sélectionnés à travers tous les aspects de la question des CBDC, de la conception à l’analyse de son impact et, finalement, à l’exécution des opérations.

Le projet de la Banque de France couvre un trio de cas d’utilisation CBDC: paiement avec des instruments financiers, paiement avec la monnaie numérique d’autres banques centrales et paiement avec des actifs numériques. Il n’y aura pas de création d’argent, selon la banque. Toutes les maisons de change passeront par les livres de la banque, les jetons seront détruits à la fin de chaque paie.

De plus, le projet examinera les conséquences possibles de la CBDC sur l’infrastructure du marché, la politique monétaire, les facteurs macroéconomiques et les cadres juridiques et réglementaires.

Dans l’annonce publiée pour demander les propositions, la banque a déclaré qu’elle était neutre sur le plan technologique, ce qui signifie que les candidats ne doivent pas nécessairement développer un CBDC basé sur la blockchain, “Mais l’innovation est un critère de sélection”, comme ils le soulignent.

Parmi les exigences pour ceux qui souhaitent soumettre des propositions, il est indiqué que les candidats doivent “être établis” dans l’Union européenne. La Banque de France sélectionnera jusqu’à 10 candidats le 10 juillet.

Le projet, tel que décrit dans les documents, indique que la Banque de France n’émettra pas nécessairement de CBDC à l’issue du processus.

En fait, toute décision de créer une CBDC est du ressort du système européen. Par conséquent, la Banque de France n’a pas l’intention de pérenniser ou de réaliser de telles expériences de manière générale.

Christine Lagarde, ancienne ministre de l’économie française, est présidente de la Banque centrale européenne (BCE). Elle a plaidé pour que la BCE étende son rôle dans le développement d’une CBDC depuis qu’il a pris ses fonctions en novembre dernier.

Version traduite de l’article de Danny Nelson publiée sur CoinDesk.