La Banque centrale du Brésil avance dans le test d’une plate-forme de paiement comme alternative au Bitcoin

Faits saillants:

On estime qu’avec ces tests, la plateforme sera entièrement disponible d’ici le 16 novembre.

Les spécialistes veillent à ce que la Banque cherche à interagir avec les crypto-monnaies et autres plateformes de paiement.

La Banque centrale du Brésil teste déjà la plate-forme PIX, qui a été annoncée ces derniers jours comme une alternative au Bitcoin comme méthode de paiement.

Selon un communiqué de presse, les entités participant à la plateforme SPI (Liquidations) et DICT (pour la connectivité via adresse) ils font déjà des tests pour effectuer des paiements instantanés. Le système a la fonctionnalité intégrée de créer et de signer des messages, ainsi que de vérifier les messages reçus et de modifier le profil et les données des participants. Toutes les informations client utilisées dans le test sont fictives.

“Les tests de connectivité comprendront le premier échange de messages de communication entre les participants et le SPI et permettront la validation des processus de signature et d’authentification des participants selon les normes spécifiées”, a déclaré Lilian Holmes du département bancaire et Finance BC Payment System.

La directive a indiqué pour la presse institutionnelle que progressivement de nouvelles capacités seront mises en œuvre que les participants pourront prouver à l’époque; jusqu’à ce qu’une version entièrement fonctionnelle soit disponible. La date estimée par la Banque centrale est le 16 novembre de cette année, lorsque toutes les entités participantes doivent fournir le service à leurs clients. Ces tests seront utilisés pour mettre en œuvre l’interface de communication (ICOM) qui, comme ils l’indiquent, est nécessaire pour le fonctionnement complet du service.

Les opérations de paiement rapide fonctionnent de manière similaire à d’autres applications de paiement numérique, en scannant les codes QR ou en gérant les adresses publiques des utilisateurs, comme un e-mail ou un téléphone portable. De même, les services publics tels que la délivrance de passeports et de documents d’identité, entre autres, peuvent être annulés. Comme indiqué, un service de messagerie interne sera intégré où les participants pourront interagir.

Les spécialistes réfléchissent aux avantages du système PIX

Pour sa part, le spécialiste Rubens Kühl, de Registro.br, interrogé par PortaldoBitcoin, a déclaré que la centralisation du développement et de la mise en œuvre du système PIX peut également être considérée comme une stratégie visant à promouvoir l’interopérabilité, grâce à la culture Internet régnante:

Il semble que la Banque centrale ait accepté cela, car lorsque nous mettons des choses interopérables, nous pouvons créer de grands systèmes, dans lesquels tout le monde entre, ils peuvent créer au sommet et créer de nouvelles couches. Nous avons déjà une expérience sociale qui est Internet comme preuve que cela fonctionne.

Rubens Kühl, inscription. br.

En ce sens, il a également déclaré que cette nouvelle implémentation pourrait bénéficier aux maisons de change de crypto-monnaie, car accélérer l’envoi et la réception des paiements et virements des utilisateurs; qui sans avoir à attendre si longtemps, pourrait profiter de ce temps pour continuer à commercialiser des actifs cryptographiques et à générer des bénéfices.

De même, il a estimé que cette décision de la Banque centrale ne pouvait être due à l’émergence de crypto-monnaies ou à une nouvelle manière de les combattre, mais comme une opportunité d’innovation et de développement. Dans un contexte hautement concurrentiel où de grandes entreprises, telles que Visa et Mastercard, monopolisent les services de paiement et de transfert d’argent.