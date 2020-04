La Banque centrale du Brésil investit près de 250 000 $ dans une plateforme de blockchain

La nouvelle plateforme de blockchain PIER de la banque centrale a coûté plus d’un million de reals brésiliens (un montant proche de 250 000 USD) et fonctionnera sur la blockchain Quorum, de la célèbre société de services financiers JP Morgan.

Selon les informations publiées sur le portail Coindesk, la Banque centrale du Brésil a commencé à développer la blockchain PIER en 2017 et le lance au début du mois d’avril de cette année. Au total, l’agence investit exactement 1 300 000 reais, (soit environ 248 008 USD).

Bien que les chiffres soient gigantesques, la Banque centrale est convaincue que PIER en vaudra la peine. Il s’agit d’une base de données intégrée complète pour la Banque centrale du Brésil (BCB), la Commission brésilienne des valeurs mobilières (CVM), la Surintendance des assurances privées (SUSEP) et, finalement, la Surintendance des assurances sociales (PRIVEC). L’idée est de remplacer la procédure de partage des dossiers papier brésiliens par une procédure entièrement numérisée.

L’utilisation de PIER a déjà donné des résultats positifs et ce qui prenait plusieurs heures ou jours peut être effectué en quelques secondes, car toutes les données sont disponibles en ligne, selon la Banque centrale du Brésil, également connue sous le nom de Bacen. .

L’utilisation de PIER résulte d’une importante coordination des efforts dans le cadre de l’accord entre CVM et la Banque centrale. En plus d’être une prestation à l’écoute de la demande fréquente des régulateurs de se conformer à leurs obligations envers l’État de la manière la plus rationnelle et prévisible possible, la plateforme contribuera de manière significative à l’action individuelle ou coordonnée des régulateurs impliqués. plus efficace. C’est donc un vrai gagnant-gagnant

Alexandre Pinheiro, surintendant général de la CVM et a géré l’accord avec Bacen.

PIER rend également ces données plus fiables en les supprimant de la source, car elles sont exécutées sur la blockchain Quorum open source de JP Morgan, une plate-forme basée sur Ethereum qui, selon la Banque centrale du Brésil, chevauche l’infrastructure. informatique privée ». D’autre part, BNamericas, l’outil numérique de veille économique, a rapporté que PIER utilise également le cloud computing Microsoft Azure.

La blockchain donne à chaque régulateur un accès facile aux enregistrements de ses organes sœurs. Cela permettra de traiter les informations – de la vérification des nominations politiques et de la conduite des enquêtes financières à l’autorisation des entreprises – plus rapidement et à moindre coût.

Comment fonctionnera PIER?

Dans une publication sur la page officielle du CVM, la manière dont PIER intégrera les systèmes des trois institutions de régulation est expliquée, en considérant une base de données intégrée complète, avec des informations des trois types suivants:

Punitive / Restrictive: sanction sanctionnant – processus et enquêtes, statut des registres réglementés, indisponibilité des actifs. Inscription / Curriculum: enregistrement des participants et de leurs administrateurs et informations d’entreprise des administrateurs. Corporate: contrôle et participation des entreprises réglementées et de leurs administrateurs.

De cette façon, l’utilisateur se connectera, sélectionnera un sujet (dans ces trois cases mentionnées ci-dessus), insérera le CPF ou CNPJ (document d’identification fiscale brésilien) réglementé, puis sélectionner l’institution vers laquelle la requête sera adressée. Ensuite, la liste des informations disponibles sur les réglementés sera présentée.

«Cette plate-forme offre une flexibilité à l’utilisateur, qui peut effectuer des requêtes sur plusieurs sujets simultanément. La recherche peut toujours viser un seul organe ou tous. Il existe de nombreuses possibilités de travailler avec des ensembles de données existants et tout cela dépendra des besoins de l’utilisateur “, a déclaré Frederico Faria, analyste à la gestion des systèmes (GSI / STI) de CVM, qui a également été activement impliqué dans l’initiative.

Dans la pratique, cela fonctionnera comme suit: CVM mène une enquête sur un réglementé. En rédigeant un CPF et en sélectionnant le sujet lié à l’activité de sanction, le domaine technique de l’autorité pourra vérifier si ce règlement est également inclus dans les processus (achevés ou en cours d’élaboration) dans une autre institution, obtenir plus d’informations sur les analyses existantes et enrichir le enquête.

Enfin, ce qui nécessitait auparavant de nombreuses demandes et autorisations par des moyens traditionnels ou par e-mail au Brésil, deviendra automatisé et avec des données toujours mises à jour.

Version traduite de l’article de BrunoLugarini, publiée sur Webitcoin.