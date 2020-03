La Banque centrale européenne annonce un plan d’aide pour 750 000 millions

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé mercredi le lancement surprise d’un mécanisme d’une valeur de 750 000 millions d’euros pour l’achat de titres de créance publics et privés, pour tenter de contenir les effets économiques de la pandémie de coronavirus. Le “programme d’achat d’urgence en cas de pandémie” sera temporaire et restera en vigueur jusqu’à ce que la BCE considère que “la phase critique du coronavirus COVID-19 a été surmontée, mais en tout état de cause se poursuivra jusqu’à la fin de cette année”, de selon une déclaration de l’institution.

Cette annonce a eu lieu six jours seulement après que la BCE elle-même a annoncé un plan de relance aux banques qui n’a pas réussi à calmer la nervosité des marchés financiers.

Cependant, ce nouveau paquet pour l’achat d’obligations de dette a été annoncé après que les 25 membres du conseil d’administration qui dirige la BCE ont tenu une réunion téléphonique mercredi.

Dans sa note, la BCE a déclaré qu’elle était “déterminée à jouer son rôle de soutien aux citoyens de la zone euro dans des moments extrêmement difficiles”.

L’organe directeur de la BCE a également indiqué qu’il était prêt à assouplir certaines restrictions d’achat d’obligations auto-imposées pour aider potentiellement des pays comme l’Italie.

Des voix critiques ont été soulevées ces derniers jours au sujet de la BCE pour ne pas avoir fait assez pour soutenir la zone euro par rapport à une action drastique de la Réserve fédérale américaine.

