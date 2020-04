La Banque centrale sud-coréenne lance un programme pilote pour tester la monnaie numérique

Faits saillants:

La conception de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) devrait prendre environ cinq mois.

Le programme se poursuivra jusqu’en décembre 2021 pour vérifier les aspects techniques et juridiques.

La Banque de Corée, la banque centrale de ce pays, a lancé un programme pilote pour tester le won numérique.

Dans l’annonce de lundi, la banque centrale a déclaré que le programme avait été lancé le mois dernier et se poursuivrait jusqu’en décembre 2021. Le programme de 22 mois vise à identifier les conditions techniques et juridiques nécessaires à la création et à l’émission d’une monnaie numérique, sous la tutelle de la banque centrale.

Sur le plan technique, il définirait la conception de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), un mode de fonctionnement pour la CBDC, et s’il serait possible d’appliquer la technologie basée sur la blockchain.

Sur le plan juridique, le programme analyserait les problèmes juridiques prévus en introduisant la CBDC, puis préparerait un plan de modification spécifique pour la loi sur la Banque de Corée.

Le programme pilote est établi comme suit:

Conception et définition des besoins des CBDC: 5 mois (mars 2020 – juillet 2020) Revue technologique: 5 mois (avril 2020 – août 2020) Analyse et consultation du processus opérationnel: 4 mois (septembre 2020 – décembre 2020) Construction et test du système pilote CBDC: 12 mois (janvier 2021 – décembre 2021)

Il convient de noter que la Banque de Corée a déclaré qu ‘”il n’est pas nécessaire d’émettre une CBDC dans un avenir proche” car la demande de liquidités continue d’exister, entre autres facteurs. Cependant, vous devez toujours être prêt à réagir «rapidement» aux changements futurs dans le secteur des paiements.

La Banque de Corée avait initialement laissé entendre qu’elle mènerait des enquêtes sur les CBDC en décembre 2019. La Banque centrale recrutait à l’époque des experts pour étudier les CBDC et analyser les initiatives de monnaie numérique dans d’autres pays.

Les banques centrales du monde entier semblent avoir accéléré leurs efforts de recherche sur la monnaie numérique. La semaine dernière, la banque centrale de France a également lancé un programme expérimental tester l’intégration de l’euro numérique dans les procédures de règlement interbancaire.

La Banque des règlements internationaux (BRI), considérée comme “la banque centrale des banques centrales”, a récemment déclaré un changement de comportement de paiement provoqué par la pandémie de coronavirus, et craint que l’argent liquide ne soit un moteur de la propagation de la maladie, pourrait inciter la demande de méthodes numériques comme les CBDC.

La BRI a déclaré:

Les infrastructures de paiement résilientes et accessibles exploitées par les banques centrales pourraient rapidement devenir plus importantes, notamment les monnaies numériques des banques centrales de détail (CBDC).

Version traduite de l’article de Yogita Khatri publié dans The Block.