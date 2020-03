La Banque d’Angleterre baisse ses taux de 0,50%. C’est maintenant à la BCE

Après la Réserve fédérale, la Banque d’Angleterre, lors d’une réunion extraordinaire, a abaissé les taux d’intérêt de 50 points de base à 0,25% et a annoncé une série de mesures pour faire face aux dommages causés aux familles et aux entreprises par l’urgence du coronavirus .

C’est ce qui est dit dans une note du British Central Institute, qui explique que la BoE voit un “choc pour l’économie” du Royaume-Uni en raison de l’urgence du Coronavirus, même si son “est très incertain” taille.

L’institut central souligne également le risque d’interruptions “temporaires mais importantes” de la chaîne de production, ainsi que des effets négatifs pour les familles et les entreprises, “en particulier pour les plus petites”. Le shok frappera “à la fois l’offre et la demande”.

C’est maintenant à la BCE. Demain 12 mars, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se réunira pour décider d’un éventuel renforcement des politiques expansionnistes pour soutenir l’économie. Par rapport au 23 janvier, date de la dernière réunion du conseil d’administration, la situation sanitaire et économique a profondément changé. Contrairement à la Fed, cependant, l’espace pour de nouvelles interventions expansionnistes est beaucoup plus restreint.

«La BCE semble avoir les mains liées. Avec les taux déjà largement en dessous de zéro (avec tous les effets négatifs pour le système qui suivent) et les obstacles politiques à un nouveau Qe créé par le mécanisme de clé de capital, les munitions laissées disponibles semblent limitées “, a déclaré Marco Piersimoni, gestionnaire de portefeuille principal de Pictet Asset Management. “L’option la plus facilement réalisable aujourd’hui est de réactiver le programme TLTRO, destiné peut-être aux petites et moyennes entreprises. Plus risqué – a poursuivi M. Piersimoni, “serait un éventuel programme d’achat d’obligations bancaires, pour lequel un conflit d’intérêts non négligeable surgirait, puisque la BCE est l’institution de surveillance de dernier recours pour le système bancaire de la région. Paradoxalement, l’achat d’actions de sociétés de la zone euro semble plus plausible en cas d’aggravation de la situation. “

Selon le Analystes Nordea AMAvec une crise économique de grande ampleur, la réponse de la BCE devrait être plutôt agressive. Voici la série de mesures attendues selon les experts:

un réduire de 10 points de base le taux de dépôt et un TLTRO à longue échéance pour les banques. Il n’y aura probablement pas de demande énorme de prêts auprès des banques. Il est probable que ceux-ci prolongeront l’expiration de leur financement.

un programme QE renouvelé mais limité avec un assouplissement du crédit plus important pour les obligations sécurisées et les obligations vertes et les dépôts (facilité) afin de transférer le risque de liquidité et de crédit des petites entreprises.

Sur la même ligne, les experts d’UBS, qui ont écrit hier dans une note

“Dans les prochains jours, nous prévoyons de nouvelles baisses de taux une expansion des bilans des banques centrales dans les principales économies, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la zone euro et le Japon en réponse à la propagation de l’épidémie de coronavirus et aux risques de contagion dus à la baisse du prix du pétrole. Mais làL’efficacité de la politique monétaire est réduite, au moins à court terme, de l’impact du coronavirus sur la croissance économique. À notre avis, il s’agit donc d’un changement radical des dépenses budgétaires des principales économies, qui représente la clé du renforcement des anticipations de croissance et de l’amélioration de la confiance des investisseurs. Et si les décideurs politiques sont capables d’éviter la contagion et la récession, il y a place pour un net rebond de la croissance économique et des actifs risqués, compte tenu des avantages d’une politique monétaire souple et d’un prix du pétrole bas. “