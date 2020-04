La Banque d’Angleterre n’imprimera pas d’argent pour financer une augmentation des dépenses publiques

La Banque d’Angleterre a déclaré qu’elle n’imprimerait pas de manière irréversible de l’argent pour financer l’augmentation des dépenses du gouvernement britannique, tout en s’efforçant de protéger l’économie du pays de la crise provoquée par le coronavirus.

En mars, la Banque d’Angleterre a décidé d’augmenter son programme d’achat d’obligations d’un montant record de 200 milliards de livres sterling (227,71 milliards d’euros), une mesure similaire à celle prise par la Réserve fédérale américaine. États et la Banque centrale européenne dans le but de limiter l’impact d’une profonde récession.

Reconnaissant que le monde fait face à une “période de grande incertitude”, Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, a déclaré qu’il s’opposerait à tout appel à la Banque d’Angleterre pour imprimer de l’argent simplement pour aider le gouvernement,

Bailey a déclaré dans un article d’opinion publié par le Financial Times que “l’utilisation du financement monétaire nuirait à la crédibilité du contrôle de l’inflation en érodant l’indépendance opérationnelle”.

En outre, Bailey a ajouté que “finalement, cela entraînerait également un bilan insoutenable pour la banque centrale et serait incompatible avec la poursuite par une banque centrale indépendante d’un objectif d’inflation”.

Lorsque la Banque d’Angleterre a annoncé l’élargissement de son plan d’achat d’obligations à 645 milliards de livres (734,367 millions d’euros) le 19 mars, principalement de la dette publique, Bailey a souligné qu’il n’ignorait pas les préoccupations des les banquiers centraux sur le financement monétaire “parce que l’histoire nous dit où cela mène”.

La Banque d’Angleterre est la banque centrale du Royaume-Uni et est chargée de dicter la politique monétaire du pays par le biais de son Comité de politique monétaire. Elle fonctionne comme la banque centrale du gouvernement du Royaume-Uni et, entre autres, sa fonction est d’émettre et de contrôler la circulation de la livre sterling.

