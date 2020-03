La Banque d’Angleterre pourrait réduire ses taux d’intérêt en réponse au coronavirus

La Réserve fédérale américaine a baissé ses taux d’intérêt et la Banque d’Angleterre pourrait emboîter le pas à mesure que la menace des coronavirus s’installe.

Les principales sociétés d’investissement prévoient que la Banque d’Angleterre pourrait réduire ses taux d’intérêt pour stimuler l’économie du pays, selon les rapports. La Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada ont déjà réduit leurs taux de 0,5% à la suite de l’éclosion de coronavirus.

Les analystes de Goldman Sachs s’attendent à ce que la Banque d’Angleterre annonce une baisse des taux de base de 0,5% le mois prochain. De même, UBS estime que la BoE réduira ses taux de 0,25% plus modeste.

Un effet domino pour le Royaume-Uni

Les actions des banques en Amérique et au Canada marquent les premières baisses d’urgence des taux d’intérêt depuis 2008. Des mesures comme celles-ci ont tendance à créer un effet domino, et l’Australie, la Malaisie et d’autres ont déjà emboîté le pas.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré: «L’épidémie de coronavirus devrait pousser l’économie britannique au bord de la récession. L’obstacle à l’action est faible et le [rate-setting] Le Comité de politique monétaire (MPC) dispose d’un espace politique suffisant pour se joindre à d’autres grandes banques centrales pour assouplir la politique. »

Chez UBS, Anna Titareva a déclaré: «Les pénuries de liquidités, associées à des niveaux élevés d’incertitude quant à la propagation du virus, pourraient alors entraîner des licenciements et des faillites, ce qui impliquerait qu’un choc d’approvisionnement temporaire, quoique significatif, se transformerait en un délai plus long. – un choc de demande durable.

Faut-il réduire les tarifs?

D’autres experts pensent que la Banque d’Angleterre devrait faire une pause avant de prendre des mesures drastiques. Selon eux, la baisse des taux d’intérêt ne devrait intervenir que dans des situations extrêmes.

Russ Mold, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré: «Tout choc économique provoqué par le coronavirus devrait être très grave pour vraiment justifier une baisse des taux, d’autant plus que la Banque d’Angleterre a très peu de marge de manœuvre, avec le taux de base global déjà debout. à seulement 0,75%.

“Si une véritable récession frappe, les taux pourraient finir à zéro ou même devenir négatifs – et cela signifierait, dans le cas le plus extrême, que les épargnants sont facturés pour garder de l’argent en banque.”

L’avantage pour les propriétaires

En ce qui concerne le marché du logement, beaucoup se demandent si le coronavirus aura un effet. Jusqu’à présent, l’impact sur les marchés boursiers mondiaux a été grave. Cela signifie que le paysage d’investissement immobilier plus prévisible et moins volatil séduit de nombreux investisseurs. Le marché du logement au Royaume-Uni en particulier peut être un refuge sûr pour beaucoup.

Si la Banque d’Angleterre baisse ses taux d’intérêt, cela pourrait au moins être une bonne nouvelle pour les propriétaires. Ceux qui ont des hypothèques pourraient obtenir de meilleurs taux, tandis que les nouveaux acheteurs pourraient obtenir de meilleures offres.

Les propriétaires et les investisseurs qui possèdent un certain nombre de propriétés pourraient également en bénéficier. Ceux qui ont des emprunts lourds bénéficieront de la plus forte hausse des taux plus bas. Avec certains propriétaires qui réduisent leurs investissements locatifs en raison de modifications fiscales, obtenir un bon taux hypothécaire fait une réelle différence.

Nous vous tiendrons au courant de tout changement de taux de base. Revenez à nos pages d’actualités pour plus d’informations.