La Banque d’Espagne, leader de l’égalité des sexes

La Banque d’Espagne est en première position en matière d’égalité des sexes parmi les banques centrales mondiales, avec un score de 91,67 sur 100, selon le classement établi par Mazars et le Forum des institutions monétaires et financières officielles (Omfif, pour son sigle) en anglais) et publié jeudi.

Les auteurs du rapport ont souligné que l’institution présidée par Pablo Hernández de Cos est “loin devant” les autres banques centrales dans son environnement, comme l’Allemagne (position 33), la France (45) ou le Royaume-Uni (67).

Par ailleurs, Mazars et Omfif ont expliqué que la Banque d’Espagne n’a pas obtenu un score parfait de 100 points, car il y a plus de femmes que d’hommes aux postes de direction. Sur les 173 banques centrales analysées, seules en Espagne et 11 autres entités enregistrent cette particularité.

Un cinquième des 173 banques centrales analysées ne comptent pas de femmes à des postes de direction ou de comité de politique monétaire; Plus de la moitié de ces cas se trouvent au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Et seules 14 banques centrales dans le monde sont dirigées par une femme, dont la Banque centrale européenne, dirigée par Christine Lagarde, sa première présidente.

Par zones géographiques, les banques centrales européennes ont aggravé leur score dans le classement de cette année, avec 37 points, soit un de moins qu’en 2019. En Amérique du Nord, elles ont également connu une baisse d’un point, à 35 entiers. La troisième position est partagée par les autorités monétaires d’Afrique et d’Amérique latine, avec un score de 23, tandis que les pires notes concernent l’Asie-Pacifique (12) et le Moyen-Orient (7).

Ce mercredi, la vice-gouverneure de la Banque d’Espagne, Margarita Delgado, a souligné la présence accrue des femmes dans l’institution lors de son intervention après le carillon de l’égalité des sexes qui s’est tenu à la Bourse de Madrid.

