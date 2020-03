La Banque d’Espagne prévoit que le vieillissement de la population réduira la demande de crédit

Le gouverneur de la Banque d’Espagne, Pablo Hernández de Cos, s’attend à ce que le vieillissement de la population entraîne des changements dans le système financier, tandis que la demande de crédit diminuera et celle des actifs financiers d’épargne à long terme augmentera.

De Cos a fait ces commentaires dans un discours prononcé cette semaine au Centre international d’études monétaires et bancaires (ICMB) à Genève sur les défis du vieillissement de la population.

Le gouverneur de la Banque d’Espagne estime que la demande de crédit diminuera en raison de la réduction des personnes d’âge moyen.

Selon ce que le gestionnaire a expliqué, le taux d’endettement à un niveau particulier culmine généralement entre 25 et 34 ans et tombe au minimum chez les plus de 55 ans.

En raison de cette situation, De Cos estime que la demande d’actifs financiers à long terme augmentera, car les personnes en âge de travailler devront accumuler plus d’épargne pour leur retraite, car les revenus des pensions publiques peuvent ne pas être suffisants.

Le gouverneur de l’entité centrale a expliqué que le nouveau contexte économique, caractérisé par une population plus âgée, une innovation technologique plus importante (mais pas nécessairement avec des améliorations de la productivité), une dette plus élevée et des taux d’intérêt bas, a apporté « importants »pour la définition des politiques.

Pour cette raison, il a appelé à la mise en œuvre d’un rôle plus pertinent des politiques budgétaires et macroprudentielles dans le but de faire face au nouveau contexte, dans lequel les mesures monétaires ont peu de latitude pour agir.

