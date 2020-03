La Banque du Canada abaisse les taux d’intérêt à 0,25%

La Banque du Canada a abaissé ses taux d’intérêt pour la troisième fois en mars à 0,25%, tout en lançant un programme d’achat d’actifs d’au moins 5 milliards de dollars canadiens (3,22 milliards de dollars). euros) par semaine.

L’autorité monétaire a pris cette décision par surprise, puisqu’elle ne prévoyait de se réunir régulièrement que le 15 avril. Le 4 mars, l’institut émetteur a abaissé le prix de l’argent de 50 points de base, à 1,24%, et une semaine et demie plus tard, le 13 mars, il s’est réuni en urgence pour abaisser les taux de 50 points supplémentaires, jusqu’à 0,75%.

“Cette décision imprévue de taux d’intérêt pousse les taux d’intérêt à leur limite inférieure effective et vise à fournir un soutien au système financier et à l’économie canadiens pendant la pandémie de Covid-19”, a expliqué l’autorité.

De plus, la Banque du Canada a également annoncé deux programmes financiers dans le but d’empêcher le resserrement des conditions financières du pays. D’une part, elle a annoncé un programme d’achat de papier commercial pour “apaiser les tensions” sur les marchés de financement à court terme et ainsi “préserver” une source clé de financement des entreprises.

Deuxièmement, l’autorité monétaire a annoncé un programme d’achat d’actifs. L’entité achètera des obligations souveraines, de toute la courbe des échéances, sur le marché secondaire à un taux minimum de 5 milliards de dollars canadiens par semaine. “Le programme sera ajusté en fonction des conditions, mais se poursuivra jusqu’à la reprise économique”, a-t-il expliqué.

«La Banque suit de près les conditions économiques et financières, en coordination avec les autres banques centrales et les autorités fiscales du G7, et mettra à jour ses prévisions à la mi-avril. Au fur et à mesure que la situation évolue, le Conseil des gouverneurs reste prêt à entreprendre davantage de mesures si nécessaire pour soutenir l’économie et le système financier canadiens et maintenir l’inflation comme prévu », a ajouté l’entité présidée par Stephen Poloz.

Lors de sa prochaine réunion ordinaire prévue le 15 avril, l’agence prévoit de mettre à jour ses prévisions macroéconomiques pour le pays et pour l’économie mondiale dans son ensemble.

