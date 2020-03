La Banque du Japon ne prend pas en charge l’émission d’un yen numérique

Le Parti libéral-démocrate du pays a présenté le mois dernier une proposition au gouvernement d’émettre une monnaie numérique. Compte tenu de cela, la Banque du Japon déclare qu’elle ne soutient pas la proposition, motivée par le fait que son économie est avancée, ce qui signifie peu d’avantages, étant donné que les coûts sont plus susceptibles de l’emporter sur les avantages.

Pourquoi cette peur du Japon?

L’émission de cette monnaie numérique, en termes plus simples, serait l’argent sur une base numérique d’une monnaie établie et réglementée par le gouvernement. Par conséquent, sa principale distinction serait qu’ils seraient émis et soutenus par les banques centrales.

Sous cette prémisse, nous pouvons nous attendre à ce que les crypto-monnaies émises par les banques centrales soient des instruments numériques de haute sécurité, qui ont les trois fonctions de l’argent, des moyens de paiement, de l’unité de compte et du stockage de la valeur.

En conséquence, cela permettra à la banque centrale du pays de devenir le seul dépositaire pour les transactions à travers le pays.

Cela génère un contrôle total des données financières personnelles des habitants. En outre, il convient de tenir compte du fait que le pays n’est pas prêt à abandonner les espèces.

Selon une transcription du discours prononcé par le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Masayoshi Amamiya:

«En outre, les systèmes monétaires et les systèmes de paiement et de règlement de ces économies fonctionnent de manière sûre et stable. Ils ne peuvent pas simplement passer aux nouvelles technologies, ou vraiment, ils ne devraient pas. »

Cela conduirait à des questions telles que, par exemple, comment intégrer les secteurs les moins bancarisés dans ce format? Que diront les banques commerciales qui pourraient voir leur modèle économique déplacé? Comment les utilisateurs réagissent-ils fortement en fonction de l’argent.

Les raisons qui suscitent l’intérêt pour les monnaies numériques

Il est très vrai, tout d’abord, que le Japon s’est progressivement orienté vers l’avancée des monnaies numériques et blockchain dans son pays et dans le monde.

Deuxièmement, il a été très positif concernant ce nouveau système révolutionnaire de transfert électronique de pairs, même au milieu de plusieurs notions négatives sur le marché de la monnaie numérique.

Pour cette raison, le Japon a créé plusieurs échanges de crypto-monnaies qui fonctionnent non seulement dans la démographie du Japon, mais dans le monde entier.

