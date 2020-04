La Banque mondiale accorde 245 millions de dollars aux pays d’Amérique latine

La Banque mondiale a accordé plusieurs prêts pour une valeur totale de 245 millions de dollars (226 millions d’euros) à plusieurs pays d’Amérique latine, pour l’achat de fournitures médicales dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus.

Plus précisément, l’agence allouera 20 millions de dollars (18 millions d’euros) à l’Équateur, à la Bolivie et au Paraguay, respectivement, 35 millions de dollars (32 millions d’euros) à l’Argentine et 150 millions de dollars (138 millions d’euros) à la République Dominicaine.

Les différents prêts financeront l’achat de fournitures médicales nécessaires pour traiter les cas de Covid-19 dans les différents pays, ainsi que pour permettre un plus grand nombre de salles de soins intensifs et d’isolement. Ils seront également utilisés pour financer la stratégie nationale de communication et la diffusion des messages de prévention et de protection à court et moyen terme.

Le projet sera également utilisé pour améliorer l’infrastructure des laboratoires de certains pays afin d’assurer une détection précoce ainsi que la localisation et la traçabilité des cas.

