La Banque mondiale lance une alerte à la dette mondiale, responsable de la flambée des prêts

Une fois de plus, l’alarme de la dette retentit. Cette fois, cela vient de Banque mondiale. Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales (GEP), publié hier, l’organisation basée à Washington a déclaré qu’il y a eu quatre vagues d’accumulation de dette au cours des 50 dernières années. Les trois premiers ont été identifiés entre 1970-1989, 1990-2001 et 2002-2009. Et que l’actuel, qui a débuté en 2010, est le résultat de la flambée des prêts, qui ont augmenté au rythme le plus élevé depuis les années 1970.

La Banque mondiale a donc exhorté les gouvernements et les banques centrales à reconnaître que les taux d’intérêt, à des niveaux historiquement bas, pourraient ne pas suffire à compenser une nouvelle crise financière généralisée.

“Les faibles taux d’intérêt mondiaux ne fournissent qu’une protection précaire contre les crises financières”, dit-il Ayhan Kose, de la Banque mondiale, ajoutant que: «L’histoire des pics d’endettement montre que la fin est presque toujours malheureuse. Dans un environnement mondial fragile, les ajustements de politique sont essentiels pour minimiser les risques associés à la vague actuelle de dette. “

En détail des chiffres, en 2018, La dette mondiale dirigée par la Chine a atteint un niveau record d’environ 230% du produit intérieur brut (PIB). Alors que la dette totale des économies émergentes et en développement a atteint un niveau record de près de 170% du PIB. Cela représente une augmentation de 54 points de pourcentage par rapport à 2010.

La soi-disant «quatrième vague» de la dette mondiale présente de nombreuses similitudes avec les trois précédentes: un paysage financier mondial en évolution, une vulnérabilité croissante et des préoccupations concernant l’utilisation inefficace des fonds empruntés.

Comment gérer une éventuelle nouvelle crise?

La Banque mondiale a déclaré qu’une gestion saine de la dette et une transparence devraient contribuer à réduire les coûts de financement et à contenir les risques fiscaux. Une réglementation et une supervision solides du secteur financier ne sont pas moins importantes pour reconnaître et gérer les risques émergents.

Pendant ce temps, l’organisation mondiale a renforcé ses prévisions de croissance économique mondiale à 2,5% en 2020, en hausse par rapport à la projection de 2,4% précédente, mais a averti que les risques de baisse pourraient persister.