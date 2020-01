La banque privée, pour Ubs, 40% des milliardaires en Italie sont self-made

40% des milliardaires italiens l’ont fait eux-mêmes, la plupart du temps grâce à leurs activités commerciales “.

Il le souligne sur Wall Street Italia Paolo Federici, responsable du marché Italie d’Ubs Global Wealth Management, en commentant les données relatives à notre pays contenues dans le rapport annuel Billionaires Insights, intitulé “L’effet milliardaire», Signé Ubs. “Le chiffre – poursuit Federici – est également confirmé par le fait qu’en 2018, la seule richesse qui a augmenté en Italie est celle liée au secteur industriel, qui a enregistré une augmentation de 2%. Le tissu économique italien est donc confirmé comme riche et prospère.

Significatif – poursuit le chef de file du marché italien d’Ubs Gwm – également le thème du changement de génération de ces investisseurs: plus de la moitié d’entre eux ont en fait tendance à donner une plus grande part de leurs actifs à leurs petits-enfants plutôt qu’à leurs enfants, car souvent les petits-enfants représentent les moment de réelle innovation par rapport aux opportunités de l’entreprise “.

Un regard sur les scélérats italiens. Maintenant dans sa sixième année, l’étude réalisée à l’échelle internationale mais avec un accent égalementItalie, s’appuie sur le vaste réseau de clients et de données disponibles pour Ubs et PwC, dans le but de proposer des informations détaillées sur les milliardaires du monde entier. Le rapport est le résultat de plus de 30 entretiens en face-à-face avec des milliardaires et leurs héritiers et, pour la première fois, une enquête menée auprès de plus de 100 conseillers clientèle Ubs.

La photographie prise sur le marché italien présente un intérêt particulier, comme le montrent également les commentaires ciblés de Federici. Il convient de préciser immédiatement qu’en 2018, le nombre total de milliardaires italiens a chuté, passant de 43 à 35. Mais il existe également des tendances stimulantes pour le marché italien. Sur ces 35 milliardaires, en fait, trois sont de nouvelles entrées, mais surtout deux sont des femmes. Et la bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Ces trois nouveaux scélérats italiens ont ajouté 3,9 milliards de dollars en “nouvelle richesse”.

Bien entendu, cette “nouvelle richesse” n’a pas suffi à empêcher une baisse de la richesse milliardaire totale en Italie. La contraction a été de 16%, le chiffre global s’établissant à 142,7 milliards de dollars. Mais il ne s’agit pas seulement de richesse, fruit d’un changement de génération.

En fait, comme prévu ci-dessus par le responsable du marché italien d’Ubs Gwm, la recherche montre que 40% des milliardaires italiens sont autodidactes. Pas seulement ça. Les milliardaires autodidactes italiens détiennent 51% de la richesse totale.

En 2018, la seule richesse qui a augmenté en Italie est celle liée au secteur industriel, de 11,9 milliards à 12,1 milliards de dollars. Dommage que les milliardaires italiens aient sous-performé de 7% l’indice MSCI Acwi en ce qui concerne la performance des sociétés cotées auxquelles ils sont liés.

Un monde qui reste sain. En élargissant l’analyse au reste de la planète, le résultat ne change pas grand-chose, même s’il est certainement plus flatteur qu’en Italie. “L’essor de la naissance de nouveaux milliardaires dont nous avons été témoins au cours des cinq dernières années a subi une correction naturelle – explique Federici -. Le raffermissement du dollar ainsi que la plus grande incertitude sur les marchés boursiers dans un contexte géopolitique turbulent ont créé les conditions de cette baisse.

Cependant – continue le plus haut dirigeant – pour démontrer la prospérité de leur entreprise, les milliardaires continuent de créer et de diriger des entreprises qui surpassent constamment les indices boursiers. Ce talent s’est également déversé dans leurs activités philanthropiques, étant donné que cette élite est toujours à la recherche de nouvelles façons de contribuer à l’évolution environnementale et sociale. ” Alors, quel verdict pouvons-nous rendre selon les données contenues dans l’étude? “Le ‘Effet milliardaire“Il est fort et en bonne santé partout dans le monde”, explique Paolo Federici.

Photographie internationale. Les données internationales montrent une plus grande brillance en ce qui concerne les milliardaires présents sur les marchés boursiers. Sur une période de 15 ans, et comme chiffres définitifs pour 2018, les sociétés cotées en bourse contrôlées par des milliardaires ont enregistré une augmentation de 17,8% par rapport à la moyenne de l’indice Msci Ac World égal à 9,1%. Soyez prudent cependant. Dans l’ensemble, l’étude souligne que la force du dollar et la volatilité du marché boursier ont fait chuter la richesse des scélérats de 388 milliards de dollars pour atteindre 8 500 milliards de dollars après une précédente période de croissance de cinq ans.

Le rôle croissant des femmes est également confirmé dans le monde entier. Le nombre de milliardaires a augmenté de 46% en cinq ans.

Sur le plan géographique, l’augmentation, certes légère, de la richesse des Amériques se démarque, contrairement à la contraction des données globales de la planète. A noter l’arrivée de 33 nouveaux milliardaires en 12 mois. En jetant un coup d’œil au secteur d’activité de leurs entreprises, l’année dernière, les “scélérats technologiques” ont vu leur richesse augmenter plus que dans tout autre secteur, grâce aux entreprises existantes et aux nouveaux acteurs du marché.

L’article complet a été publié dans le numéro de décembre du magazine Wall Street Italia.