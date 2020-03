La Banque reporte une conférence internationale sur le coronavirus

La Banque d’Espagne a décidé de reporter un événement prévu pour ce vendredi 6 mars, en raison “des difficultés de nombreux intervenants à s’installer à Madrid à cause du coronavirus”.

Comme détaillé par l’entité dans un communiqué, c’est la conférence «Le leadership des femmes dans les banques centrales: favoriser la diversité», sur le leadership des femmes dans les banques centrales, organisée en collaboration avec la Banque du Maroc, qui «cherchera une nouvelle date ».

La conférence devait être ouverte par la vice-gouverneure de la Banque d’Espagne, Margarita Delgado, et verra la vice-présidente du gouvernement et ministre de l’économie et de la transformation numérique, Nadia Calviño. La fermeture devait être effectuée par les gouverneurs de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, et de la Banque d’Espagne, Pablo Hernández de Cos.

Ce report s’ajoute à l’annulation de la Deutsche Bank de l’audition de ses hauts dirigeants avec le roi Felipe VI prévue mercredi ou au report de la “ Iberia Investment Day 2020 ” de Blackrock dans le cadre de la crise de Covid-19.

Cette même semaine, l’entité a indiqué que le principal indice de référence pour les prêts hypothécaires (Euribor) est tombé à -0,288% en février contre -0,253% le mois précédent et au cours des 12 derniers mois, il a baissé de -0,18 point.

L’indice Euribor est utilisé comme référence principale pour fixer le taux d’intérêt des prêts hypothécaires accordés par les établissements de crédit espagnols, en baisse à février à -0,288%

L’Euribor est calculé à partir des données des principales entités de la zone euro et se compose du taux d’intérêt moyen en espèces proposé par les entités pour les opérations de dépôt en euros d’un an.

L’Euribor a tourné quatre années consécutives en négatif en février et, pour la première fois depuis septembre, se replie sur les éventuelles mesures que la Banque centrale européenne (BCE) peut prendre pour atténuer les effets économiques du coronavirus, selon les experts consultés par l’EFE vendredi dernier

La Banque d’Espagne a confirmé les données de l’Euribor de février, avec lequel l’indicateur a clôturé avec la première baisse en cinq mois après les hausses enregistrées en septembre, octobre, novembre et décembre 2019 et janvier 2020. Les quotas de les prêts hypothécaires qui sont examinés avec ces données seront réduits d’environ huit euros par mois ou d’environ 95 euros par an.

Connexes

.