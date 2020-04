La BCE libère les garanties pour faciliter le flux de liquidité

Ci-dessous, le communiqué de presse de la BCE annonçant d’autres mesures importantes pour promouvoir la circulation des liquidités dans les pays européens. La mesure phare présentée par la BCE n’est pas tant la réduction de l’escompte sur les garanties que le type de prêts désormais acceptés en tant que tels. L’institution basée à Francfort permettra aux prêts aux grandes entreprises, aux PME et aux travailleurs indépendants bénéficiant de garanties d’État (telles que les garanties ICO lancées par le gouvernement espagnol) de servir de garantie pour faciliter les injections de liquidités. La BCE acceptera également les prêts collatéraux dont la cote de crédit est moins bonne et ceux libellés dans une devise autre que l’euro.

«Les gouvernements ont éliminé le risque de crédit assumé par les banques en accordant ce type de prêt et maintenant la BCE a éliminé le risque de liquidité. Dans ces conditions, les prêts aux entreprises européennes ne présentent quasiment aucun risque pour les entités, ils devraient maintenir le flux de crédit “, expliquent des sources financières.

Tous les détails dans le communiqué de presse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La BCE adopte une série de mesures de garantie sans précédent pour atténuer le resserrement des conditions financières dans la zone euro

Augmentation temporaire de la tolérance au risque de l’Eurosystème afin de soutenir le crédit à l’économie

La BCE facilite les conditions d’utilisation des crédits en garantie

La BCE adopte une réduction générale des réductions de valeur des garanties

Il renonce à accepter des instruments de dette souveraine grecque en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème

La BCE évaluera de nouvelles mesures pour atténuer temporairement l’effet sur la disponibilité des garanties des contreparties à la suite de déclassements

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté aujourd’hui un ensemble de mesures temporaires d’assouplissement des garanties afin de faciliter la disponibilité de garanties éligibles pour les contreparties de l’Eurosystème pour participer aux opérations de financement, telles que les opérations de refinancement multi-crédits ciblées. à long terme (TLTRO-III). Le paquet complète d’autres mesures récemment annoncées par la BCE, notamment de nouvelles opérations de refinancement à plus long terme (LTRO) et le programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP) en réponse à l’urgence du coronavirus. Les mesures soutiennent collectivement l’octroi de prêts bancaires, notamment en assouplissant les conditions dans lesquelles les crédits sont acceptés en garantie. Dans le même temps, l’Eurosystème accroît sa tolérance au risque pour soutenir l’octroi de crédit par le biais de ses opérations de refinancement,

Le paquet de garantie d’urgence contient trois caractéristiques principales.

Premièrement, le Conseil des gouverneurs a décidé d’une série de mesures de garantie pour faciliter une augmentation du financement bancaire des prêts aux entreprises et aux familles. Cet objectif sera atteint en élargissant l’utilisation des crédits comme garantie, en particulier grâce à l’expansion potentielle de cadres de crédit supplémentaires (ACC). Le cadre ACC offre aux banques centrales nationales la possibilité d’élargir la portée des créances éligibles pour les contreparties dans leurs juridictions respectives. Cela inclut la possibilité d’accepter des prêts avec une qualité de crédit inférieure, des prêts à d’autres types d’emprunteurs, non acceptés dans le cadre général de la BCE et des prêts en devises.

À cet égard, le Conseil des gouverneurs a décidé d’étendre encore les cadres du CAC:

Accepter les exigences de garantie pour inclure les prêts garantis par le gouvernement et le secteur public aux entreprises, aux PME et aux travailleurs indépendants et aux familles dans les cadres du CAC afin de fournir des liquidités aux prêts bénéficiant des nouveaux régimes de garantie adoptés dans les États membres de la zone l’euro en réponse à la pandémie de coronavirus;

Élargir la portée des systèmes d’évaluation du crédit acceptables utilisés dans les cadres du CAC, par exemple en facilitant l’acceptation des évaluations du crédit des banques par des systèmes de notation interne approuvés par les autorités de surveillance;

Réduction des obligations de déclaration au niveau du prêt ACC pour permettre aux contreparties de bénéficier des cadres ACC avant même que l’infrastructure de reporting nécessaire ne soit établie.

Deuxièmement, le Conseil des gouverneurs a également pris les mesures temporaires suivantes:

Un abaissement du seuil minimal de taille non uniforme pour les crédits nationaux à 0 EUR par rapport à 25 000 EUR précédemment afin de faciliter la mobilisation en garantie de prêts auprès de petites entreprises;

Une augmentation, de 2,5% à 10%, de la part maximale des titres de créance non garantis émis par tout autre groupe bancaire dans le pool de garanties d’un établissement de crédit. Cela permettra aux contreparties de bénéficier d’une part plus importante de ces actifs.

Une dérogation à l’exigence minimale de qualité de crédit pour les titres de créance négociables émis par la République hellénique pour acceptation en garantie dans les opérations de crédit de l’Eurosystème.

Troisièmement, le Conseil des gouverneurs a décidé d’augmenter temporairement le niveau de tolérance au risque dans les opérations de crédit grâce à une réduction générale des décotes des garanties par un facteur fixe de 20%. L’ajustement vise à contribuer à l’assouplissement des garanties en maintenant un niveau de protection constant entre les types d’activités de garantie, bien qu’à un niveau temporairement inférieur.

Ces mesures sont temporaires pour la durée de la crise pandémique et liées à la durée du PEPP. Ils seront réévalués d’ici la fin de 2020, compte tenu également de la nécessité éventuelle d’étendre certaines de ces mesures afin de garantir que la participation des contreparties de l’Eurosystème à ses opérations de liquidité ne soit pas affectée.

En outre, dans le cadre de la révision périodique de son cadre de contrôle des risques, le Conseil des gouverneurs a décidé d’ajuster les décotes appliquées aux activités non négociables, tant dans le cadre général des garanties que pour les ACC, en améliorant certains paramètres de coupe. Cet ajustement, qui n’est pas lié à la durée du PEPP, s’applique en plus de la réduction temporaire de la décote et soutient donc davantage les mesures de desserrage collatéral tout en maintenant une protection adéquate contre les risques. Cela conduit en moyenne à une nouvelle réduction de la réduction de ce type de garantie d’environ 20%.

En outre, le conseil des gouverneurs a chargé les comités de l’Eurosystème d’évaluer les mesures visant à atténuer temporairement l’effet sur la disponibilité des garanties des contreparties à la suite de déclassements découlant de l’impact économique du coronavirus, tout en continuant de garantir l’adéquation des garanties.