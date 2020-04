La BCE sauve l’Italie du défaut. Tout est décidé entre aujourd’hui et demain

C’est l’heure de la vérité. Le temps où nous jouons beaucoup, beaucoup, peut-être tout ce à quoi nous avons été habitués jusqu’à présent. Le moment où même un optimiste incurable comme moi a du mal à voir la lumière et ça me fait mal parce que je voudrais me lever et crier ma colère face à ce que j’écris et raconte depuis des jours.

Le sort des comptes publics italiens ne tient qu’à un fil mince. La lutte politique interne se heurte aux chiffres d’un pays déjà en difficulté avant la pandémie et qui semble désormais au bord du ravin. Les chiffres nous disent que les obligations du gouvernement italien sont (Jonque), ils sont considérés comme des ordures. En fait, la BCE l’a “annoncé” ce soir, déclarant qu’elle continuerait à acheter des obligations d’État italiennes même si elles devaient être déclassées par les agences de notation pour devenir des vieux papiers.

En l’occurrence (est-ce vraiment par hasard?) Le calendrier a sonné trois jours de feu.

Hier 22 avril, l’annonce de la BCE dont je viens de vous parler;

Aujourd’hui, le Conseil européen est peut-être le plus important dans l’histoire de l’Union;

Demain Jugement de S & Poor’s sur la dette italienne.

Une séquence d’événements qui pourrait changer le sort de notre pays à bien des égards. Le fait que le BCE a déclaré acheter des obligations d’État italiennes également dans la version “GARBAGE”, Atteste d’une part que la situation des Dette publique italienne c’est de plus en plus compliqué, mais d’autre part, il souligne comment, quelle que soit la volonté politique de certaines forces internes du pays, qui s’opposent ouvertement à l’Europe, en Europe, il y a toujours la volonté de sauver l’Italie.

La question qui se pose maintenant est la suivante: L’Italie, son gouvernement actuel et ses forces politiques veulent-ils être sauvés?

Le sentiment, de plus en plus palpable, est que le vide de puissance à l’intérieur de la botte, mais surtout à l’extérieur, représente l’opportunité pour ceux qui veulent trouver des espaces qui, jusqu’à présent, n’ont jamais eu l’occasion de trouver. Le passage HISTOIRE est l’un de ceux epochal. Covid-19 c’était le déclencheur, mais la vraie bombe est celle qui pourrait exploser à l’international.

La force avec laquelle les tons montent contre le Chine par le USA ne laisse aucun doute. Trump, bon nombre de ses gouverneurs, ont également rejoint aujourd’hui des représentants européens très importants. Dans l’ensemble Angela Merkel. Et ce n’est pas un hasard.

L’ouverture que certains politiciens italiens ont faite vers un éventuel transfert d’une partie de la dette publique italienne aux Chinois a sonné comme une sirène dans les pièces où elle a dû résonner, à tel point que la tension américano-chinoise a changé de ton depuis Le 13 mars, c’est-à-dire au moment le plus difficile de la pandémie italienne, à un moment où, depuis la Chine, ils ont commencé à montrer une forte “attention” à notre pays, avec des expéditions continues de ce matériel médical (masques, respirateurs, etc.) dont, à cette époque, en Italie, il y avait une forte pénurie.

Politique fiction? Peut-être, mais je ne pense pas.

Où serons-nous demain après le Conseil européen? Où le gouvernement du pays nous emmènera-t-il? Ce Conseil européen fera-t-il renaître une nouvelle Europe? Se transformera-t-il en une nuit de longs couteaux? Cela nous mènera-t-il vers de nouveaux territoires?

La réponse à cette question se trouvera non seulement dans le Conseil européen lui-même, mais aussi dans l’application de la COUPERET représenté par le jugement de S & Poor’s le lendemain.

Cette Italie il arrive au rendez-vous avec l’histoire de ces trois jours dans de très mauvaises conditions. L’effondrement du PIB, l’augmentation des dépenses publiques, changer la relation DETTE / PIB vers le 160%.

La situation est insoutenable, économiquement insoutenable. C’est un pas rapide vers une situation de PAUVRETÉ SOCIALE qui conditionnera notre pays pendant plusieurs années, avec une profonde crise économique qui traversera une nation qui semble aujourd’hui totalement non préparée à y faire face. La seule différence que nous avons avec la Grèce est le montant de l’épargne privée qui commence maintenant à trembler pour son sort. Mais la faute est à nous tous. Principalement la nôtre.

L’Europe il arrive au rendez-vous avec l’histoire de ces trois jours après n’avoir rien fait pour faire ses preuves UNION. L’Europe n’est pas là, mais si elle existe, elle naîtra ce soir. En pensant à l’Europe, sommes-nous sûrs que la BCE est disposée à acheter des titres italiens uniquement pour sauver l’Italie? Qui a les 400 milliards de dettes publiques arrivant à échéance cette année dans leur poche? Et le reste du stock? Qui risque de bousiller la crise de nos BTP?

J’emprunte à ce propos un passage d’un article de mon ami Alessandro Plateroti:

Notre dette, à savoir Bot et BTP, est majoritairement auprès de la BCE, 30% à Francfort, mais 400 milliards de BTP fonctionnent: 200 dans nos banques et plus de 200 en (attention, attention) en Allemagne , France, Hollande, Luxembourg, Autriche ».

Bref, ces 200 milliards réparties entre les banques d’Europe du Nord et de France, elles représentent un sauf-conduit. Faire exploser la dette italienne, c’est vomir de nombreuses banques européennes qui, entre autres, sont déjà en grande difficulté. En bref, pour paraphraser un dicton populaire, “ce n’est pas toute l’Europe qui brille”. En effet, l’attention rapace envers les entreprises et les sites touristiques du Bel Paese a déjà commencé.

Que va-t-il se passer? Difficile à dire. Ce sera une coïncidence que les alliés les plus importants de l’après-guerre (USA) connaissent leur moment le plus compliqué dans la gestion de la pandémie et en même temps ils sont mis à rude épreuve par une guerre contre le pétrole qui, orientée par la Russie et l’Arabie saoudite, “distrait” Des Américains issus de situations plus internationales?

Eh bien …

L’Italie joue un jeu très spécial qui entrelace l’économie, la politique intérieure et la politique internationale, comme cela ne s’est jamais produit aujourd’hui dans l’histoire de notre pays. Dans ce contexte, il y a tous les prodromes car l’image est terriblement compliquée. Les âmes, si différentes, avec tant d’orientations différentes des politiciens italiens compliquent le tableau et le rendent sombre, si sombre. Qui décide? Où est le parlement? Où sont les plus hauts bureaux de l’État?

Ici, il devrait y avoir une seule référence, le peuple de ce pays extraordinaire.

Le moment est venu d’en dire assez. Ici, nous jouons un rôle important dans notre avenir et l’avenir de nos enfants avant tout. Ici, une décision politique ou un décret n’est pas en jeu, ici la frontière entre les deux est en jeu Bien-être et pauvreté, entre santé et maladie, entre un modèle de vie et son contraire. Ici, notre histoire, notre culture, nos richesses sont en jeu. Ici, notre survie est en jeu.

Il n’y a plus de place pour dire et ne pas dire, nous avons atteint le point de non-retour, nous l’avons probablement même surmonté. J’entends des groupes d’entrepreneurs qui font des affaires, travaillent à la renaissance. Je ressens et écoute de nombreux hommes de culture et de bonne volonté. Aujourd’hui, l’histoire est réécrite. Il y a un besoin de gens qui savent écrire …

Pendant ce temps, on nous a déjà dit que nous étions des “ordures”, que nous étions des ordures.

J’adore l’Italie. J’adore ce pays et tout ce qu’il représente. J’aime le sentiment de liberté qui nous distingue, j’aime la passion pour les petites choses, la capacité de faire de grandes choses, notre capacité à arranger, à serrer les dents et à monter la pente. J’aime ceux qui ont la force de le croire, j’aime ceux qui sont capables de l’infuser et de le transférer. J’adore la colère dont je parlais dans les premières lignes de cet article car elle me fait penser et croire qu’il y a encore de l’espoir.