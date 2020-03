La BID recherche des solutions de blockchain pour aider les victimes d’abus en Amérique latine

La violence contre les femmes, les enfants et les personnes âgées continue d’être un fait latent et alarmant qui se manifeste avec une cruauté particulière en Amérique latine. Cette réalité crée un gigantesque mur contre le développement, compte tenu du fait que l’agenda 2030 des Nations Unies déclare qu’il ne peut y avoir de développement durable sans égalité des sexes. C’est pourquoi un groupe d’organisations s’est réuni pour lancer un défi axé sur la recherche de projets basés sur la blockchain qui aident les victimes de violence domestique en Amérique latine.

L’alliance régionale LACChain, une initiative menée par le laboratoire d’innovation du Groupe de la Banque interaméricaine de développement (IDB Lab), en collaboration avec la Fondation Everis, a lancé le défi «Blockchangel» (Blockchain – Challenge – Angel). Une initiative dont l’idée est de trouver des projets de blockchain axés sur la fourniture de solutions dans la prévention et le contrôle des abus, des mauvais traitements et de la violence à la population la plus vulnérable d’Amérique latine.

L’appel est ouvert du 10 au 30 juin. Destiné aux entrepreneurs, entreprises, startups, ONG, fondations et personnes qui souhaitent participer individuellement ou en consortium. De même, son jury est composé d’experts, qui sélectionneront les trois projets lauréats, qui recevront un package d’accélération complet comprenant un accompagnement à l’obtention de financements, comme détaillé sur le site officiel du challenge.

Les projets basés sur la technologie blockchain que recherchent les organisateurs doivent proposer des solutions axées sur quatre domaines. Au niveau préventif, des solutions sont recherchées pour enregistrer les comportements antisociaux ou violents, ainsi que la géolocalisation des victimes éventuelles. Au niveau de l’action, l’enregistrement et le signalement en ligne sont demandés, avec validité juridique, une fois le crime commis. Alors que pour le contrôle, des solutions sont nécessaires qui permettent d’identifier les victimes en fonction de leur niveau de vie privée et de vulnérabilité pour activer les protocoles de soins correspondants. Sur le plan réparateur, le projet doit offrir une assistance complémentaire, anonyme, instantanée et en ligne aux victimes, pour une réinsertion sociale adéquate.

La technologie émergente peut-elle aider les victimes de violence?

En 2014, une étude a montré que moins d’un tiers des signalements de violence domestique déposés par des médecins et des hôpitaux californiens n’étaient pas parvenus à la police au cours de la période de déclaration obligatoire de trois jours, entraver les enquêtes criminelles, identifier les victimes à risque et collecter des fonds pour les victimes d’actes criminels.

Collaborative Health Solutions (CHS), une plate-forme basée sur la blockchain pour enregistrer les cas de violence, était liée au navigateur du programme de signalement et de référence en matière de violence domestique (DVRR) dans le comté d’Alameda en 2014, et plus tard. avec le navigateur du rapport médical médico-légal de 2018 sur les agressions sexuelles en Californie.

En trois ans, le nombre de signalements de violences domestiques, correctement déposés, a quadruplé.; le pourcentage de victimes qui ont reçu des services de soutien du comté est passé de 4% à 48%. Le bureau du procureur du comté d’Alameda a également signalé une augmentation significative des accusations de crime déposées, selon les données enregistrées par l’organisation RTI, un institut d’enquête indépendant à but non lucratif dédié à l’amélioration de la condition humaine. .

Depuis lors, dans La Californie construit une infrastructure basée sur la blockchain pour assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des rapports médicaux soumis aux autorités répressives, qui incluent souvent des images et des données personnelles. Garantit que les photos et les données contenues dans les rapports médicaux ne sont pas modifiées lors de leur progression dans la “chaîne de garde” des hôpitaux aux commissariats de police et aux tribunaux, facilitant notamment les poursuites contre les contrevenants pour lutter contre la violence de genre.