Bitcoin (BTC) a été créé pour des raisons infinies. L’un d’eux, que sa technologie de base, la Blockchain, aide l’humanité dans tous les domaines possibles. Aujourd’hui, au milieu de cette nouvelle crise mondiale due au Coronavirus, nous nous demandons: comment la Blockchain peut-elle aider le système financier?

Avec le Bitcoin en tête, les crypto-monnaies sont nées, ressemblant à une blague, et aujourd’hui, elles continuent de devenir non seulement la réponse à de nombreuses erreurs du système financier traditionnel, mais aussi leur alternative de masse possible.

Le Bitcoin était destiné à égaliser les règles du jeu financières, à éliminer les intermédiaires comme les banques et peut-être même à remplacer entièrement le fiat. Mais, sa très volatilité et sa décentralisation absolue ont fait craindre de nombreux investisseurs et régulateurs.

Comment la Blockchain peut-elle aider le système financier?

Il y a des années, dissocier le mot Bitcoin, l’illégalité et la Blockchain était très difficile. Aujourd’hui, à la fortune de tous, ces 3 éléments ont été déliés. Chacun d’eux n’a pas besoin de présentation, car la blockchain et les crypto-monnaies sont des sujets mentionnés quotidiennement à tous les niveaux, pas seulement en finance.

À la déception des plus optimistes, la réalité a montré que ni les banques ni la monnaie fiduciaire ne disparaîtront dans un avenir proche. Eh bien, les crypto-monnaies et la technologie Blockchain ne représentent pas actuellement un risque à court terme pour le traditionalisme.

Mais, ce qui se passe dans le monde, c’est que le système financier a de plus en plus intégré la technologie Blockchain dans ses activités quotidiennes. Certains ont même ajouté des services pour les utilisateurs au détail qui possèdent Hodls, ainsi que pour les gros investisseurs.

La technologie Blockchain permet aux systèmes de laisser la bureaucratie bancaire archaïque hors du plateau de jeu. Celui qui donne la priorité aux plus riches et aux personnages des grandes économies par rapport à tout le reste.

En éliminant l’intermédiaire, les gens sont autorisés à éviter les frais élevés, les taux d’intérêt et autres restrictions imposés par les institutions financières traditionnelles.

Amérique latine

Comme nous l’avons dit, la Blockchain peut aider le système financier latino-américain. Eh bien, notre région correspond malheureusement aux raisons pour lesquelles le Bitcoin et la blockchain ont été créés comme une bague au doigt.

Accès difficile aux marchés financiers internationaux par la majorité de la population, une centralisation qui entraîne une perte d’efficacité monumentale, une inégalité qui s’aggrave au fil des années. Couplé à des problèmes inflationnistes récurrents et à des gouvernements autoritaires qui jouent avec leurs habitants comme bon leur semble.

La clé n’est pas de renverser les institutions financières traditionnelles, mais de les adapter à la technologie Blockchain, qui est de loin supérieure aux systèmes informatiques qui l’ont précédée.

Cependant, la réalité est que le système financier traditionnel de notre région est très loin d’adapter ces nouvelles technologies pour le bien-être de la majorité. Pour cette raison, l’utilisation de cryptoverse 100% pure dans notre région est devenue si répandue.

Notre système est toujours aux prises avec des problèmes que d’autres continents ont surmontés depuis longtemps. Peut-être, avec l’Afrique, nous sommes les continents les plus touchés, si absurdes qu’ils sont devenus notre quotidien.

