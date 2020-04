La blockchain pourrait lutter contre le coronavirus

Les nouvelles technologies deviennent de puissants outils pour que l’humanité surmonte les obstacles qui lui sont présentés. Et l’un des problèmes qui cause actuellement le plus de ravages est celui de COVID-19. Dans cet article, nous expliquerons donc comment la technologie Blockchain est utilisée pour lutter contre le coronavirus.

Technologie blockchain dans le secteur de la santé

La blockchain peut changer la façon dont les médecins accèdent aux données des patients.

L’aperçu consiste à créer une base de données commune d’informations médicales, accessible aux médecins et aux prestataires. Ceci quel que soit le système électronique qu’ils utilisent, offrant une plus grande sécurité et confidentialité.

Un système décentralisé impliquerait moins de temps d’administration. Ainsi, il y aurait plus de temps à consacrer aux soins aux patients et encore mieux à partager les résultats de la recherche.

Technologie blockchain contre le coronavirus

La blockchain pourrait aider à lutter contre le coronavirus, une pandémie qui a provoqué l’effondrement du système de santé dans différents pays et la paralysie de l’économie mondiale.

Au moment de la rédaction du présent rapport, les cas confirmés comptent plus de 820 000 personnes infectées et environ 40 000 décès dans le monde.

Par conséquent, on pense que la technologie Blockchain pourrait aider à simplifier de nombreuses tâches dans le secteur de la santé, en générant de meilleurs résultats. Le cas de la chaîne d’approvisionnement est un point central où Blockchain pourrait fonctionner.

Chaîne d’approvisionnement et Blockchain

La gestion de la chaîne d’approvisionnement est très importante dans le secteur pharmaceutique.

Avec la traçabilité des médicaments et la connaissance de toutes les informations depuis leur origine jusqu’au point de distribution, vous pouvez avoir un meilleur contrôle et une meilleure gestion de la production.

De cette manière, tout changement ou incident pouvant affecter la fabrication du produit peut être enregistré.

Il peut également être utilisé pour améliorer l’efficacité de la production et le contrôle de sa gestion. Ceci en connectant les systèmes commerciaux et d’automatisation, en intégrant les processus de production, en coordonnant les machines et équipements, les applications et le personnel en fonction des objectifs de fabrication.

En bref, les soins aux patients pourraient être améliorés, des organisations de soins de santé mieux gérées seraient créées, les coûts dans les hôpitaux seraient réduits, il y aurait une traçabilité absolue des dispositifs médicaux et des médicaments, et des réseaux pourraient être créés pour améliorer la recherche sur les maladies.

Les hôpitaux confrontés à des pénuries doivent étendre rapidement leur chaîne d’approvisionnement. La blockchain permet aux entreprises de partager des données sans craindre qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains.

Les grands s’unissent pour combattre COVID-19

En ces moments de crise sanitaire mondiale due au Coronavirus, toute aide pour maintenir à flot les différents secteurs touchés est plus que bienvenue.

IBM, Oracle, Microsoft et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) font partie des collaborateurs d’un centre de données ouvert qui utilisera la technologie Blockchain pour vérifier la véracité des données liées à la pandémie.

Appelée MiPasa, la solution est lancée en tant qu’autoroute de l’information COVID-19. MyPasa devrait évoluer avec l’ajout d’une gamme d’outils d’analyse de données, suivis de tests de données et d’autres informations pour aider à la détection précise des points critiques d’infection par COVID-19.

Aux Pays-Bas, plus de 10 sociétés technologiques Blockchain fourniront gratuitement leur service au gouvernement du pays pour lutter contre l’avancée de COVID-19.

Blockchain la solution

COVID-19 a provoqué la première grande crise sanitaire mondiale du XXIe siècle, faisant de véritables ravages sur l’économie et la société. La pandémie de coronavirus, résultat de la mondialisation, est également sa principale menace. Sa capacité de contagion exponentielle signifie destruction et mort, sans adhérer aux frontières, aux races, aux religions ou au statut social.

Par conséquent, il est temps de réfléchir à l’opportunité des nouvelles chaînes d’approvisionnement mondiales, à tisser sur la base de la blockchain. Et, en particulier, comment la technologie Blockchain aide à lutter contre le coronavirus.

Le Coronavirus a démontré la vulnérabilité d’avoir plusieurs fournisseurs dans un seul emplacement ou un seul fournisseur. Par conséquent, nous devons nous concentrer sur les solutions que Blockchain peut fournir dans des situations de crise comme celle actuelle. Étant donné que cette technologie peut être essentielle pour la gestion future des chaînes d’approvisionnement.

Bien que la blockchain soit encore en phase de maturation, elle offre actuellement de plus grands avantages dans les cas où la complexité est plus grande. Aussi là où règne une forte méfiance entre les différents acteurs impliqués dans les processus logistiques intégraux, comme en témoigne la crise COVID-19.

