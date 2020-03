La BMW X4 M Competition nous montre toutes ses qualités séduisantes

Certainement, c’est lors de jours comme celui-ci qu’il faut remercier la vie de ne jamais cesser d’enseigner, et c’est d’évaluer un véhicule comme la compétition X4 M qui a été un défi, car n’étant pas amoureux de sa silhouette nous sommes arrivés avec le look et le jugement le plus critique que nous puissions montrer devant une BMW.

Nous avons supposé une expérience différente de celle à laquelle le constructeur allemand nous avait habitués, cependant, dès que nous avons appuyé sur le bouton d’alimentation, le camion nous a désarmé avec le gorgoreo émané de ses évasions, nous n’avons pas compté sur sa ruse.

Lorsque nous avons entendu ces accords, nous avons réalisé que nous étions à bord d’une de ces BMW qui ne sont pas faciles à trouver dans la rue, l’un de ces spécimens qui sous le capot a été privilégié par le joyau de la couronne bavaroise, les fantastiques six cylindres de ligne qui depuis de nombreuses années est devenue la marque de fabrique et l’envie de ses rivaux. E

En prononçant le test juste en arrière, en passant d’abord devant le volant et en laissant l’analyse esthétique pour plus tard, nous étions la proie facile d’une fourgonnette qui reprend les meilleures pratiques de la légendaire division sportive M, y compris le régime généreux des applications de métal et de fibre de carbone tout au long de ce camion coupé.

La grande conception du volant nous a immédiatement fait sentir en contrôle de tout ce qui nous entoure, car l’une des plus belles choses de cette marque est la combinaison parfaite entre les matériaux, les textures et le design de ses gouvernails, qui en plus de tout communiquer Ce qui se passe avec la voiture vous permet de tirer le meilleur parti de l’adresse du véhicule pour le placer là où vous le souhaitez.

Dès que la route est devenue grande et que les voitures autour de nous ont disparu, il a été très facile de commencer à tenter contre les lois de la physique, en sautant de 50 à 100 et en un clin d’œil et à rouler sur environ 200 kilomètres par heure, avec un immense désir que sous les pneus montés sur des roues noires colossales de 21 pouces se trouvait l’asphalte d’une autoroute (réseau routier allemand sans vitesse) et non pas celui de la route du 21e siècle, pour voir si c’était possible atteindre jusqu’à 285 km / h, ce qui est censé être atteint avec le pack M Driver.

Avant le toucher ferme que nous avons appliqué sur la pédale d’accélérateur métallique, les 510 chevaux ont réagi rapidement et ont commencé à fonctionner avec le toucher qui caractérise le bloc biturbo de 3,0 litres qui, à partir de 2600 tours par minute, délivre généreusement les 442 pieds-livres. de couple, pour dissoudre le peu plus de deux tonnes que ce véhicule de luxe enregistre sur la balance, quel délice.

Comme s’il était sur rails, les réactions précises de cet énorme X4 nous ont fait sentir de plus en plus confiants en partie grâce à la gestion de l’un des composants les plus sophistiqués de ce véhicule, sa transmission, qu’en le faisant passer de D (drive) en mode M (manuelle), la boîte de vitesses à huit rapports Steptronic modifie la distribution de la puissance, passant de confortable et ordinaire à rapide et puissante, les débits atteignent plus rapidement la transmission intégrale et immédiatement le camion met autant de puissance que être demandé sur l’asphalte.

Contrairement à ce que l’on trouve habituellement sur les volants équipés de palettes de changements, dans ce X4 il y a des boutons avant et arrière, les deux boutons situés à l’avant du volant vous permettent de passer à des vitesses plus courtes, tandis que ceux à l’arrière le permettent passer à des vitesses plus longues.

De toute évidence, il est possible de réguler le niveau de poison disponible, en modifiant la configuration du mode le plus confortable au mode le plus sportif (Sport +) et, d’anticiper que l’enthousiasme pourrait vous gagner en oubliant que vous conduisez un véhicule avec un centre de gravité plus élevé , BMW était en charge de mettre un différentiel qui anticipe le glissement involontaire de certaines roues et garantisse ainsi la traction idéale.

La suspension joue un rôle fondamental et fait partie du package Compétition qui vous permet de transformer ce camion d’une croisière confortable en une torpille précise.

Après une belle expérience et avec quelques mains moites de l’expérience de la route, qui avait cessé d’être solitaire, nous avons commencé à prêter attention aux détails que nous n’avions pas vus jusqu’à présent, tels que le système audio Harman Kardon à 16 haut-parleurs et Le système d’infodivertissement qui ne doit être signalé que parce que, même sans toucher l’écran tactile de 10,25 pouces, il peut être contrôlé par le mouvement de la main.

La quantité de fonctions et de menus du système d’infodivertissement est écrasante et dispose même de systèmes avec des informations météo ou trafic en temps réel, avec des projections entièrement numériques à la fois sur le tableau de bord et dans la console centrale. Nous sommes partis pour, maintenant, faire le tour du van.

Sa chute de coupé prononcée reliée au coffre semblait moins désagréable qu’au début, d’autant plus que l’on comprenait désormais mieux les fonctions aérodynamiques de ces lignes musclées, qui deviennent également idéales pour proposer un énorme coffre de 525 litres. BMW a réussi à transplanter les vertus les plus sélectives de son ADN sportif dans un camion, qui jusqu’à ce que vous y montiez, vous ne pensez pas qu’il est capable de faire des choses comme passer de zéro à cent kilomètres à l’heure en seulement 4,1 secondes.

Équipement

Sièges: chaussures de sport doublées de cuir, avec réglage électrique, mémoires et chauffage; deuxième rangée rabattable.

Volant: gainé de cuir, multifonction, réglable et avec palettes de changement de vitesse.

Divertissement: système d’écran tactile couleur de 10,25 pouces avec radio AM / FM / USB, Bluetooth, navigation par satellite, système audio Harman Kardon avec 16 haut-parleurs, connectivité Apple CarPlay.

Plus d’équipements: roues en alliage de 21 pouces, système d’échappement M Sport, aileron arrière, suspension adaptative M Sport, phares à LED, rétroviseurs extérieurs électriques, chargeur sans fil, toit panoramique électrique.

La sécurité

Airbags: Fontales, latéraux et tête

Ceintures: Trois points, réglables et avec prétendeurs

Freins: disque haute performance avec ABS

Plus d’équipement: Contrôle de traction et de stabilité, surveillance de la pression des pneus, trousse de premiers soins avec triangles de sécurité, différentiel M actif, caméra de recul, assistant de stationnement, capteurs avant et arrière

Moteur

Type: L6 3.0 litres turbocompressé

Puissance HP / rpm: 510 / 6,250

Couple lb-ft / tr / min: 442/2 600

Traction: Intégrale 4 roues motrices

Transmission: automatique 8 cylindres. avec mode manuel

Consommation combinée: 9,43 km / l

Nom: Macky González.

Profession: Expert conducteur et fitness.

Plat préféré: la viande.

Boisson préférée: jus de pomme.

Hobbies: Chantez.

Twitter: @macky_mx

Instagram: @ macky.mx

Macky nous a avoué qu’elle est venue à la télévision par hasard, après sa participation à l’émission de téléréalité Exatlón, qui a changé sa vie, “je serai toujours reconnaissant pour ce projet”, dit-il.

Grâce au fait qu’il a étudié la carrière en communication appliquée aux études de marché, le fait d’être à la télévision a été plus facile, bien que sa participation dans la réalité ait également été une formation intensive sur la façon de parler devant la caméra.

Aujourd’hui, il participe à un programme télévisé visant à encourager les gens à faire du sport et à mener une vie plus saine.

«J’ai adoré le X4 M, je sens que rien ne va m’arriver à bord et immédiatement il est évident que c’est un camion qui aime la vitesse.»

.