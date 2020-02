La campagne “Zerotypes” de Zalando s’attaque aux stéréotypes liés au sexe et à l’âge

Zalando célèbre un monde au-delà

stéréotypes dans sa dernière campagne.

Zalando a lancé sa nouvelle campagne de printemps avec un concept nouvellement formé, «Zerotypes», comme antithèse des stéréotypes.

La campagne, au revoir les stéréotypes. Hello Zerotypes présente des hommes en robes et en rose, ainsi que des femmes plus âgées en néons et des tenues de club pour enfants.

Zalando espère s’attaquer à ce qu’ils appellent l’un des grands obstacles à la diversité et à la liberté; stéréotypes, en disant au revoir aux stéréotypes dépassés.

“Nous comprenons la grande variété du style individuel de chaque personne et que les stéréotypes n’ont pas leur place dans la société moderne”, a déclaré le directeur du marketing et des campagnes de Zalando, Jonny Ng.

«Pour notre campagne du printemps 20, nous voulons célébrer les« zérotypes »- une conviction que les gens devraient être libres d’être tels qu’ils sont, sans types, attentes ou limites pour les définir.»

Créée par l’agence londonienne Mother et dirigée par Leila & Damien De Blinkk, l’annonce qui l’accompagne montre une fête foraine, répétée en boucle.

Le film est le point central de la campagne et sera diffusé à la télévision, sur les réseaux sociaux et traduit en version imprimée, publicité extérieure et chaînes appartenant à Zalando.

Dans une étude menée en partenariat avec YouGov sur certains marchés, Zalando a constaté que 89% des personnes ont déclaré que les stéréotypes continuent d’exister dans la société d’aujourd’hui, 47% en disant plus qu’avant.

La majorité des personnes à travers les pays estiment que l’un des principaux coupables est les médias, 57% citant des films et des émissions de télévision et 60% mentionnant la publicité.

Zalando a déclaré qu’il espérait changer la façon dont la mode et la publicité restreignent les gens en leur permettant de célébrer leur moi Zerotype.

