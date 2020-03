La capitalisation boursière de Bitcoin atteindra-t-elle 2 billions de dollars?

Les temps ont été bons pour les marchés financiers, y compris le marché des crypto-monnaies. Eh bien, l’accord politique pour mettre en œuvre un plan de relance aux États-Unis a stimulé la Bourse de New York et, avec elle, les prix du Bitcoin et de l’or. Cependant, selon Changpeng Zhao dans notre Tweet aujourd’hui, ce plan de relance est susceptible de nuire au dollar, augmentant la capitalisation boursière de BTC à 2 billions de dollars:

Alors que nous nous habituons à parler de Trillions, une modeste capitalisation boursière de 2 milliards de dollars de #bitcoin mettra 1 BTC à 100000 $. Pas si difficile d’imaginer un nombre maintenant, non?

Comme la plupart des BTC ne sont pas à vendre (HODLers), nous n’avons besoin que d’une petite portion de ces 2t pour acheter.

– CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) 25 mars 2020

Un coup de pouce à la capitalisation boursière de Bitcoin

C’est un jour férié pour les marchés financiers du monde entier. Eh bien, après des semaines de baisses presque quotidiennes sur les principaux marchés boursiers, le Congrès américain a approuvé un plan de relance de l’économie nationale. Engager 2 billions de dollars pour éviter un effondrement total de l’économie américaine.

Cependant, pour de nombreux analystes, l’optimisme sur les marchés mondiaux est précipité. Eh bien, loin de permettre à l’économie américaine de continuer à croître pendant la crise des coronavirus. Une telle augmentation de la liquidité du dollar entraînerait une dépréciation massive de la monnaie. Cela affecte à son tour le Bitcoin et les crypto-monnaies.

Parmi ceux qui détiennent cette opinion, l’une des principales figures est Changpeng Zhao, le PDG de Binance. Dès que la nouvelle de l’accord conclu à Washington a été rendue publique, il a lancé un message via son compte Twitter. Il a commenté l’arrivée possible de la capitalisation boursière de Bitcoin jusqu’à 2 000 milliards de dollars. Un objectif qui ne serait pas difficile à atteindre, selon Zhao.

“Alors que nous nous habituons à parler de billions de dollars, une modeste capitalisation boursière de Bitcoin de 2 billions de dollars mettrait 1 BTC à 100 000 $. Ce n’est pas un chiffre si difficile à imaginer en ce moment, n’est-ce pas? “

Étant donné que la plupart des Bitcoins ne sont pas à vendre (HODLers), nous n’avons besoin d’acheter qu’une petite partie de ces 2t pour l’atteindre. “

Avec ce tweet, Changpeng Zhao parierait qu’une telle augmentation de la liquidité monétaire frapperait sa monnaie nationale. Ainsi, alors que la BTC commence à se renforcer contre la supposée chute du dollar, il ne sera pas difficile pour la capitalisation boursière de Bitcoin d’atteindre 2 billions de dollars.

Enfin, nous vous demandons aux lecteurs ce qu’ils pensent des mesures gouvernementales, en particulier l’impact qu’elles auront sur Bitcoin.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le