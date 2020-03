La capitalisation boursière de Crypto augmente de 54% en 2019

Une étude préparée par l’Observatoire de la numérisation financière Funcas et Finnovating (ODF), a détaillé que la capitalisation boursière de la crypto a augmenté de 54% dans le monde en 2019, atteignant 193000 millions de dollars (170724 millions d’euros).

Cependant, bien que ce marché dans son ensemble ait progressé en 2019, il a baissé de 41% au second semestre. Cette correction est intervenue après avoir atteint 159% au cours des six premiers mois de l’année.

Le Bitcoin est consolidé en tant que principale crypto-monnaie, avec une part de marché de 68%, il y a deux ans au maximum, qui s’élève à 80% si les deux suivants sont ajoutés avec une plus grande représentation: Ethereum et Ripple.

Parmi les 10 crypto-monnaies ayant la capitalisation la plus élevée, Tether était la seule à avoir augmenté sa valeur au second semestre 2019. Au contraire, le Litecoin a subi la plus forte baisse et Tron a été remplacé par Stellar dans le «top ten».

L’étude souligne qu’au cours des six derniers mois de l’année, le Royaume-Uni et Malte ont mis à jour leurs réglementations réglementaires et fiscales sur les crypto-monnaies et les ICO, tandis que la Chine, la Suède, l’Iran et les Îles Marshall ont annoncé leurs propres monnaies virtuelles.

De plus, des entreprises comme Walmart, Unicaef ou Fidelity développent des projets d’investissement en utilisant des actifs numériques. Cependant, il avertit que dans la dernière partie de 2019, il y a eu un vol de 32 millions de dollars (28,3 millions d’euros) sur la bourse japonaise BITPoint.

En revanche, l’Espagne a clôturé l’année avec un total de 51 ICO (offre initiale de pièces) après avoir annoncé trois nouvelles émissions au second semestre: Alycoin (FinTech), Next Group (Travel & Hospitality) et Suricatta Systems (PropTech).

À l’échelle mondiale, seulement 32% des ICO ont réussi en 2019, tandis que 42% d’ICO en moins ont été émises au second semestre par rapport au précédent et leur volume total a chuté de 64%. “2019 a été la pire des trois dernières années, tant en volume investi qu’en nombre d’opérations”, indique le document.

Funcas et Finnovating expliquent que les réglementations applicables dépendent de la nature et des caractéristiques des jetons émis, car il n’y a toujours pas de législation en Espagne qui les réglemente expressément.

Dans le cas où ils sont considérés comme des titres négociables, ils seront soumis à la loi sur le marché des valeurs mobilières. En fonction du volume émis, le règlement sera applicable en tant qu’offre publique ou en tant que services d’investissement.

