La capitalisation des Stablecoins a atteint un nouveau sommet après une forte volatilité du marché

Deux semaines de forte volatilité sur le marché des crypto-monnaies ont généré une augmentation de la capitalisation des stablecoins ou des crypto-monnaies stables. Une analyse préparée par la firme Coin Metrics a noté que, au milieu de la crise des prix, huit pièces stables ont gagné du terrain. La poussée a été menée par USD Coin (USDC) avec une augmentation de 57% de sa valeur marchande totale au cours des 30 derniers jours.

Le rapport a indiqué que le 13 mars, un jour après que le bitcoin ait chuté de 40%, les stablecoins ont reçu 444,2 millions de dollars, ce qui représente un nouveau record quotidien. La deuxième monnaie stable avec la plus forte levée de capitaux étant le tether (USDT), émis en Ethereum (USDT-ETH), dont la capitalisation a augmenté de près de 40% entre le 23 février et le 22 mars de cette année.

Coin Metrics a souligné que les opérateurs essayent protégez vos actifs dans un contexte de forte volatilité du marché en raison de l’expansion mondiale du coronavirus SRAS-CoV-2 et maladies infectieuses COVID-19.

«L’offre de toutes les pièces stables suivies par Coin Metrics a commencé à augmenter à mesure que l’impact de COVID-19 sur les marchés mondiaux commençait à être visible. Il semble que la croissance de l’offre de stablecoins ait augmenté après la chute massive du bitcoin (…) L’argent continue d’être versé dans les stablecoins alors que les investisseurs recherchent la stabilité au milieu de l’action des prix volatils “, a indiqué l’analyse publiée mardi 24. de mars.

Les huit pièces stables analysées par Coin Metrics sont des attaches émises en Omni (USDT), Ethereum (USDT-ETH) et Tron (USDT-TRX), en plus de DAI, PAX, USD Coin, TUSD et GUSD. Dans le cas de l’USD Coin, la croissance la plus rapide, il est principalement utilisé dans Coinbase, mais maintenant il est également utilisé comme garantie ou garantie dans MakerDAO. Concernant l’USDT-ETH, le rapport a souligné que sa capitalisation totale est passée de 660 millions de dollars le 10 mars à 3,7 milliards de dollars le 22 mars.

Les traders utilisent généralement des pièces stables comme mécanisme pour stopper les pertes en cas de forte baisse du marché. Une fois une certaine stabilité retrouvée, le capital, ou une partie de celui-ci, est à nouveau injecté dans des devises telles que le bitcoin, les éthers ou le bitcoin cash, entre autres.

La volatilité, influencée par COVID-19 et l’injection de capitaux des banques centrales pour compenser son impact sur l’économie, génère des fluctuations du prix du bitcoin et du reste des crypto-monnaies.

Le prix du BTC, par exemple, était de 9 045 $ le 5 mars, 4 184 $ le 12 mars et 6 837 $ le 20 mars, selon les chiffres de LiveCoinWatch, ce qui témoigne des fortes variations présentées ces derniers jours. .