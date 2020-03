La CEOE prévoit que l’inflation continuera de ralentir dans les prochains mois

La Confédération espagnole des organisations d’entreprises (CEOE) a indiqué qu’elle considérait que l’inflation continuerait de ralentir sensiblement au cours des prochains mois.

A travers un communiqué, après avoir appris que les prix ont clôturé février avec une baisse de 0,7%, l’association patronale a indiqué que l’intensité de cette tendance dans les prochains mois dépendra de l’évolution du pétrole et de l’impact sur l’économie de l’extension au moment de la crise des coronavirus.

Concernant la baisse du pétrole, la CEOE a souligné que la baisse de la demande mondiale due au coronavirus et l’incertitude sur son évolution ont fait baisser les prix, partiellement compensés par son éventuel accord au sein de l’Organisation des pays exportateurs. Pétrole (OPEP) pour réduire à nouveau sa production.

Cependant, à ce stade, il a indiqué que la possibilité d’un accord a disparu et que des augmentations notables de la production ont été annoncées à partir d’avril. “Une guerre des prix a commencé, qui, conjuguée à la faiblesse de la demande mondiale, a fait chuter les prix du pétrole, avec des revers dépassant les 30%, portant son prix à environ 35 $ / baril”, a-t-il ajouté.

“Les entreprises doivent être soignées et traitées en coton. Le système doit être préparé pour que ces entreprises puissent survivre cette saison, qui est temporaire, mais ce ne sera pas deux jours “, a prévenu le président de la CEOE, Antonio Garamendi, face à la crise économique que le coronavirus génère déjà. Le chef de file de l’employeur a également demandé à s’occuper du secteur industriel car il peut y avoir un manque de fournitures.

Garamendi a demandé à la Banque centrale européenne (BCE) de s’impliquer davantage dans la crise provoquée par le coronavirus car «cela ne durera pas deux jours» et les entreprises ont besoin de «plus de liquidité» et de prêts «à taux zéro»; et le gouvernement a demandé des mesures supplémentaires.

Le leader des hommes d’affaires espagnols a expliqué que lors de la crise économique de 2008, le mécanisme européen de stabilité (MES) a mis 100 milliards d’euros à la disposition des entreprises espagnoles et le fonds de paiement des fournisseurs 30 milliards d’euros supplémentaires pour les entreprises.

“Pour éviter la propagation du coronavirus, car le premier problème est celui des personnes, un deuxième problème survient, qui est la santé des entreprises, laissées sans travail et sans facturation du jour au lendemain”, a expliqué le leader. de CEOE. “Aux problèmes extraordinaires, il faut donner des solutions extraordinaires”, a-t-il affirmé.

